Mapas | Más de 3.000 ataques en Oriente Próximo: un mes de guerra sin pausa
Mientras Estados Unidos baraja una invasión terrestre de Irán, los ataques siguen tan intensos como al comienzo. Israel ha lanzado más de la mitad
Metodología
El análisis utiliza la base de datos de ACLED, una organización internacional que ha registrado los incidentes desde el inicio del conflicto. Se contabilizan 3.088 ataques entre el 28 de febrero y el 26 de marzo. Se incluyen tanto los ataques balísticos, aéreos y con drones. Se incluyen tanto los proyectiles que han llegado a su objetivo como los interceptados, que pueden dar lugar a metralla que cause daños. Cuando diferentes bombardeos se producen en el mismo lugar y el mismo día, ACLED los considera un solo evento.
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