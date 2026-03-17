El bombardeo contra un centro sanitario en Kabul, en imágenes

15 fotosbombardeosEl bombardeo contra un centro sanitario en Kabul, en imágenesEl Gobierno de los talibanes, que cifra en 400 muertos y 250 heridos el balance de víctimas, ha acusado del ataque aéreo a PakistánEl País17 mar 2026 - 09:34CETVarios hombres trasladan a un herido víctima del bombardeo contra el centro sanitario de Kabul. SAMIULLAH POPAL (EFE)Un cadáver yace entre los escombros del centro sanitario en Kabul (Afganistán), este martes.Siddiqullah Alizai (AP)Imagen extraída de un vídeo donde se observa una columna de humo que se eleva tras un ataque aéreo de Pakistán contra un hospital de rehabilitación para drogadictos en Kabul (Afganistán).TOLO NEWS HANDOUT VIA X (via REUTERS)Allah Mohammad Farooq, miembro del equipo de rescate talibán, inspecciona el lugar del ataque aéreo sobre un centro de rehabilitación de drogadicción en Kabul (Afganistán).Siddiqullah Alizai (AP)Varios hombres trasladan a un herido víctima del bombardeo contra el centro sanitario de Kabul.SAMIULLAH POPAL (EFE)Una de las salas de rehabilitación del centro sanitario tras el ataque aéreo.Sayed Hassib (REUTERS)Un hombre camina entre los escombros del centro tras el ataque aéreo en Kabul (Afganistán).Sayed Hassib (REUTERS)Dependencias del hospital de rehabilitación para drogadictos destruido tras el ataque aéreo pakistaní en Kabul (Afganistán), este martes.Sayed Hassib (REUTERS)Bomberos trabajan en el lugar del ataque aéreo ocurrido a última hora del lunes en un hospital de rehabilitación de drogadictos en Kabul, Afganistán.Siddiqullah Alizai (AP)Una niña y una mujer contemplan a los rescatistas y a las autoridades durante la inspección del lugar del ataque aéreo.Siddiqullah Alizai (AP)Escombros sobre una de las salas del centro de rehabilitación en Kabul (Afganistán) destruido por el ataque aéreo pakistaní.Sayed Hassib (REUTERS)Residentes y rescatistas inspeccionan el lugar del ataque aéreo ocurrido la noche del lunes en un hospital de rehabilitación de drogadictos en Kabul (Afganistán).Siddiqullah Alizai (AP)Varias camas de una de las dependencias del centro sanitario en Kabul (Afganistán), este martes. Sayed Hassib (REUTERS)Un hombre camina junto a los escombros del centro bombardeado en Kabul (Afganistán).Sayed Hassib (REUTERS)