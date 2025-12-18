Las protestas de agricultores contra el pacto entre la UE y Mercosur, en imágenes

16 fotosPolítica agrícola comúnLas protestas de agricultores contra el pacto entre la UE y Mercosur, en imágenesMiles de granjeros bloquean el centro de Bruselas con sus tractores mientras el Parlamento europeo acoge a los líderes de los VeintisieteEl País18 dic 2025 - 13:33Actualizado: 18 dic 2025 - 16:20CETCompartir en WhatsappCompartir en FacebookCompartir en TwitterCompartir en BlueskyCompartir en LinkedinCopiar enlaceIr a los comentariosUn manifestante camina junto a neumáticos en llamas en una plaza cerca del Parlamento europeo, este jueves, en Bruselas (Bélgica).Yves Herman (REUTERS)Varios agricultor lanzan patatas en las inmediaciones del Parlamento europeo, este jueves, en Bruselas.Photonews (Photonews via Getty Images)Agricultores queman neumáticos de coche frente al Parlamento Europeo en protesta contra las políticas entre la UE y Mercosur.Anadolu (Anadolu via Getty Images)Agentes de policía con máscaras de gas establecen un perímetro entre los protestantes y el Parlamento europeo este jueves.Yves Herman (REUTERS)Un tractor amontona ruedas de vehículos durante la protesta en el centro de Bruselas, este jueves.Photonews (Photonews via Getty Images)Agentes de policía intentan detener a un manifestante, cerca del Parlamento Europeo, mientras los agricultores protestan contra el acuerdo de libre comercio UE-Mercosur, este jueves en Bruselas (Bélgica).Yves Herman (REUTERS)Un agricultor se protege durante las protestas de este jueves en Bruselas.Photonews (Photonews via Getty Images)Agentes de policía bloquean el acceso a los manifestantes a la sede del Parlamento europeo, este jueves, en Bruselas. Photonews (Photonews via Getty Images)Un barril arde en llamas mientras agricultores europeos bloquean una calle del centro de Bélgica, este jueves.Marius Burgelman (AP)Un manifestante lanzar una patata este jueves en la capital belga.Photonews (Photonews via Getty Images)Un manifestante con una máscara de gas se mueve entre el humo, mientras los agricultores protestan contra el acuerdo de libre comercio UE-Mercosur, este jueves en Bruselas (Bélgica).Yves Herman (REUTERS)Agricultores prenden fuego a unos palés frente al Parlamento Europeo como protesta por el acuerdo comercial entre la UE y Mercosur.Yves Herman (REUTERS)Agricultores bloquean las calles de Bruselas con sus tractores como forma de protesta por el acuerdo comercial entre la UE y Mercosur. Photonews (Photonews via Getty Images)Un manifestante usa una raqueta para devolver un bote de gas lacrimógeno lanzado por la Policía belga.Marius Burgelman (AP)Un objeto arde a las puertas del Parlamento europeo durante la jornada de protestas convocada hoy en Bruselas.Yves Herman (REUTERS) Los manifestantes empezaron a llegar a la capital belga el miércoles por la noche, y desde primera hora del jueves han bloqueado algunas de las entradas por carretera a la capital y han provocado una congestión de tráfico en buena parte de la ciudad.Photonews (Photonews via Getty Images)