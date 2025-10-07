La alcaldesa alemana del SPD Iris Stalzer recibe varias puñaladas frente a su domicilio

Los servicios de emergencias trasladaban este martes a Iris Stalzer en helicóptero, junto a su casa en Herdecke.

Uno de sus hijos fue el que la encontró gravemente herida en el interior de la casa, adonde pudo regresar a rastras tras el ataque. Se teme por su vida

La alcaldesa del municipio de Herdecke, en el oeste de Alemania, se encuentra en estado crítico después de haber recibido varias puñadas el mediodía de este martes delante de su domicilio. La socialdemócrata Iris Stalzer, de 57 años, acababa de ser elegida para el cargo en las elecciones de septiembre.

Se desconoce si el ataque tiene motivos políticos y si hubo uno o varios agresores. La policía se ha desplegado en la zona en una operación de búsqueda, según la cadena pública WDR.

La alcaldesa de este municipio de 22.000 habitantes en el Estado federado de Renania del Norte-Westfalia, recibió puñaladas en el abdomen y la espalda, según el diario Bild. Después del ataque logró arrastrarse gravemente herida hasta su casa.

Stalzer vive junto a su hijo e hija adoptivos, de 15 y 17 años, respectivamente, según Bild. Fueron los hijos quienes avisaron a la policía. Tanto Bild como la WDR informan de que se vio a la policía llevándose al joven.

El canciller alemán, Friedrich Merz, pidió en un mensaje en las redes sociales que el “crimen atroz” se “resuelva rápido”. “Tememos por la vida de la alcaldesa Iris Stanzer y esperamos una completa recuperación”, añade el canciller. “Esperemos que sobreviva a este crimen espantoso”, declaró Matthias Miersch, secretario general del SPD, el partido de la víctima.