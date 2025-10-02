Protestas alrededor del mundo en apoyo a la Global Sumud Flotilla, en imágenes

El Ministerio de Exteriores de Israel confirmó haber “detenido varios barcos de la flotilla” y señaló que la operación había transcurrido “de forma segura” y que los pasajeros estaban siendo trasladados a un puerto israelí”. En la imagen, un hombre se manifesta en Ciudad de México en solidaridad a la Flotilla Global Sumud.

Quetzalli Nicte-Ha (REUTERS)