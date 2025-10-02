Protestas alrededor del mundo en apoyo a la Global Sumud Flotilla, en imágenes

26 fotosGuerra en GazaProtestas alrededor del mundo en apoyo a la Global Sumud Flotilla, en imágenesLa flotilla fue detenida este miércoles por barcos de las Fuerzas Armadas de Israel en aguas internacionales.El País03 oct 2025 - 01:40CESTCompartir en WhatsappCompartir en FacebookCompartir en TwitterCompartir en BlueskyCompartir en LinkedinCopiar enlaceIr a los comentariosManifestantes pro palestinos participan en una manifestación en solidaridad con la Flotilla Global Sumud y Gaza, en Ciudad de México.Carlo EchegoyenCentenas de personas se concentraron frente al Consulado de Israel, en Barcelona. La protesta fue convocada después de que la Global Sumud Flotilla fue interceptada por fuerzas israelís cuando se aproximaban a Gaza. Lorena Sopêna (Europa Press)Frente a la Secretaría de Relaciones Exteriores, en Ciudad de México, los asistentes a la protesta gritaron consigas exigiendo la liberación de los activistas y periodistas mexicanos que viajaban con la Flotilla Global Sumud para llevar ayuda humanitaria a Gaza. Galo Cañas (CUARTOSCURO)La gente grita "¡Huelga general, bloqueemos todo!" durante una manifestación en apoyo al pueblo palestino y a la Flotilla Global Sumud, en Roma, Italia.ALESSANDRO DI MEO (EFE)Los militares israelíes van accediendo a las embarcaciones para detener la misión tras una travesía de un mes y cuando estaba, según informó la flotilla, a 70 millas náuticas (129 kilómetros) de las costas de Gaza. En la imagen, manifestantes protestan en Ciudad de México. Carlo EchegoyenPersonas participan en una protesta en apoyo al pueblo palestino y a la Flotilla Global Sumud, en Lausana, Suiza. La Flotilla Global Sumud es una iniciativa marítima internacional que inició sus operaciones en agosto de 2025 rumbo a la Franja de Gaza, busca romper el bloqueo israelí y entregar ayuda humanitaria a Gaza. JEAN-CHRISTOPHE BOTT (EFE)Un manifestante pro palestina sostiene una bengala y reacciona durante una manifestación en solidaridad con la Flotilla Global Sumud y Gaza, en Buenos Aires, Argentina.Pedro Lazaro Fernandez (REUTERS)Una persona participa en una manifestación en apoyo a Palestina en Bogotá, Colombia. Manifestantes se reunieron para protestar luego de que la armada israelí comenzara a interceptar en aguas internacionales a los barcos de la Global Sumud Flotilla, compuesta por más de 40 navíos y 530 voluntarios.Carlos Ortega (EFE)Miles de personas participan en una protesta en apoyo al pueblo palestino y a la Flotilla Global Sumud después de que la armada israelí comenzara a interceptar embarcaciones, en Turín, Italia.ALESSANDRO DI MARCO (EFE)Manifestantes bloquean dos entradas al puerto de Génova durante una protesta en apoyo al pueblo palestino y a la Flotilla Global Sumud, en Génova, Italia.LUCA ZENNARO (EFE)Manifestantes pro palestinos sostienen una bandera palestina gigante, en Buenos Aires, Argentina.Pedro Lazaro Fernandez (REUTERS)Manifestantes pro palestinos reaccionan en solidaridad con la Flotilla Global Sumud en Milán, Italia, tras la interceptación de barcos por parte de la armada israelí.Marco Ottico (AP)Una mujer sostiene una bengala, durante una protesta en Buenos Aires, Argentina.Pedro Lazaro Fernandez (REUTERS)Activistas sostienen una pancarta durante una protesta frente al Ministerio de Asuntos Exteriores en Atenas, Grecia.Louisa Gouliamaki (REUTERS)Manifestantes condenan la interceptación de los buques de la Flotilla Global Sumud, frente a la Embajada de Estados Unidos en Ankara, Turquía.Efekan Akyuz (REUTERS)El Ministerio de Exteriores de Israel confirmó haber “detenido varios barcos de la flotilla” y señaló que la operación había transcurrido “de forma segura” y que los pasajeros estaban siendo trasladados a un puerto israelí”. En la imagen, un hombre se manifesta en Ciudad de México en solidaridad a la Flotilla Global Sumud.Quetzalli Nicte-Ha (REUTERS)Activistas se dirigen al peaje de la autopista A7 Génova Oeste, tras bloquear dos accesos al puerto de Génova, durante una protesta en apoyo del pueblo palestino y la Flotilla Global Sumud en Génova, Italia.LUCA ZENNARO (EFE)Activistas bloquearon los carriles laterales y centrales de la Avenidad Periférico, en Ciudad de México.Rogelio Morales (CUARTOSCURO)Diosdado Cabello, ministro de Interior y Justicia de Venezuela, participa en una manifestación en Caracas, Venezuela. MIGUEL GUTIERREZ ((EPA) EFE)Un manifestante pro palestino grita consignas frente al Ministerio de Justicia para condenar la interceptación de los buques de la Flotilla Global Sumud, en Madrid, España.Juan Medina (REUTERS)Protestas en Bogotá contra bloqueo israelí a flotilla humanitaria hacia Gaza.Carlos Ortega (EFE)Una persona sostiene un cártel en exigencia de la liberación del periodista mexicano Ernesto Ledesma y demás voluntarios de la Flotilla Global Sumud. Carlo EchegoyenMiembros de la policía se enfrentan a personas que protestaban en solidaridad con la Flotilla Global Sumud en Turín, Italia.Matteo Secci (AP)Una mujer grita consignas en Bogotá, Colombia.Carlos Ortega (EFE)El ejército israelí detuvo la travesía de las embarcaciones, incluido el ‘Captain Nikos’, en el que estaba embarcado EL PAÍS. En la imagen, manifestantes protestan, en Madrid, España. Juan Medina (REUTERS)Un joven sostiene fotografías de víctimas de Palestina, durante una marcha, en Ciudad de México. Carlo Echegoyen