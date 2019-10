Francia reabre el debate político sobre el encaje social del islam

Leila Slimani no porta velo. No le gusta esa prenda que, cree la escritora y activista feminista franco-magrebí —muy implicada en la reciente polémica que se vivió en su país de origen por el caso de una periodista encarcelada por abortar—, solo desaparecerá “cuando las mujeres por sí mismas, con la educación, el feminismo, con otra relación con sus cuerpos, sientan menos necesidad de portarlo”.

La ganadora del máximo galardón de las letras francesas, el premio Goncourt, en 2016, es consciente de que el hiyab no es una prenda cualquiera —“jamás se ha asesinado a una mujer por negarse a llevar una minifalda” mientras que por el velo “mueren mujeres todos los días”, recuerda— pero tampoco le gusta que el debate sobre la laicidad acabe reducido al pañuelo porque, afirmó en una reciente entrevista en París, "no existe el velo. Hay mil maneras de llevar el velo y significados extremadamente diferentes”. Y esta es una discusión, advierte, tras la que a menudo se asoma el “racismo” y la reducción de la mujer, un tema que ha tratado en su obra, entre otros en Sexo y mentiras, la vida sexual en Marruecos. “Una mujer con velo no es solo eso, tiene una historia, sus razones. Y parece que no se vea más que el velo. Aprecio mucho la laicidad, creo que es un lujo extraordinario vivir en un país laico donde cada cual guarda para sí su religión. Pero mientras la gente respete la laicidad y no busque convencer a todo el mundo, tiene derecho a vivir su religión como quiera”.