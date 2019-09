Macron, contra el Estado profundo francés

"El concepto [de Estado profundo] apareció tras varios escándalos que conmovieron Turquía en los años noventa, cuando la colaboración turbia entre el espionaje estatal, la justicia corrupta y el crimen organizado parecían dirigir el sistema desde las bambalinas", explica el historiador Jean-Pierre Filiu en From Deep State to Islamic State (Del Estado Profundo al Estado Islámico). "El Estado profundo es la gran historia de nuestra época. Es el hilo conductor que conecta la guerra contra el terrorismo con la militarización de la política exterior, la financiarización y la desindustrialización de la economía americana, el auge de la estructura social plutocrática que ha alumbrado la sociedad más desigual en un siglo, y la disfunción política que ha paralizado la gobernanza del día a día y ha empujado a los votantes hacia Trump", escribe Mike Lofgren en The deep state. The fall of the Constitution and de rise of a shadow government (Estado profundo. La caída de la Constitución y el ascenso de un gobierno en la sombra).