Al menos 17 muertos en una explosión en El Cairo

Al menos 17 personas han muerto y 32 han resultado heridas este lunes por una explosión de varios vehículos frente al Instituto Nacional del Cáncer en El Cairo, en circunstancias que aún no están claras, según fuentes oficiales. La ministra de Salud, Hala Zaid, indicó en rueda de prensa que entre los heridos cinco permanecen en estado crítico y al menos 54 personas han sido trasladadas desde el hospital oncológico a otros centros de salud de la zona. Zaid no se refirió a las causas de la explosión, aunque señaló que tuvo lugar frente al centro hospitalario y no dentro como se había especulado inicialmente.

Según la agencia estatal MENA, la explosión se produjo cuando un vehículo que entró en sentido contrario a gran velocidad en la calle colisionó contra otros automóviles que se encontraban en el lugar, provocando a continuación un fuego que ha afectado a parte del hospital. Varios vehículos quedaron en llamas a las afueras del hospital y que se produjo un incendio.

La responsable egipcia de Salud agregó que continúan los trabajos de búsqueda de otros cuerpos que pudieran haber caído al río Nilo, que se encuentra frente al centro de salud.

La Oficina de Información de la Universidad de El Cairo, a la que pertenece el instituto oncológico, indicó en un comunicado que la explosión afectó a parte de la fachada del edificio del hospital aunque el personal y los pacientes se encuentran bien.

Fuentes policiales manejaron inicialmente la hipótesis de que la explosión tuviera su origen en una bombona de oxígeno dentro del edificio. La Fiscalía General ha mandado un equipo de investigación al lugar del incidente para comenzar las pesquisas sobre lo ocurrido.