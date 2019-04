El presidente Joko Widodo lidera el recuento en las elecciones indonesias

El presidente de Indonesia, Joko Widodo Jokowi, encabeza el recuento electoral al cierre de las urnas en los comicios que se han celebrado este miércoles en el país del Sudeste asiático. Según las proyecciones a partir del voto escrutado que han elaborado varias agencias privadas, Widodo alcanza el 55% de los votos, mientras que su principal rival, el exmilitar conservador Prabowo Subianto, se queda con un 44. Indonesia, que es el país con mayor población musulmana del mundo, elige en estas presidenciales entre el islam moderado de Jokowi, y el radical de Subianto.

La familia de Ramli Forez representa a la perfección la división con la que los indonesios han acudido este miércoles a las urnas: mientras el matrimonio se inclinaba por el exmilitar Prabowo Subianto por su imagen más tradicional y religiosa, su hijo Rachmat, de 21 años, estrenaba su voto apostando por Jokowi porque ha quedado muy satisfecho con la gestión que ha hecho del país este último quinquenio. “Ha cumplido con su promesa de invertir en infraestructura”, dice el estudiante de Económicas.

Su comentario sorprendía a su madre, que se desesperaba por arreglarse el hiyab (pañuelo islámico) mientras coge a uno de sus trillizos de menos de un año. Ramli, el padre, mirada divertido a su hijo mayor mientras sostenía a otro de los pequeños en brazos. “¡Estos jóvenes!”, exclamaba el empleado de una compañía de seguros al salir de uno de los puestos electorales del corazón financiero de Yakarta. La preferencia de los jóvenes, que representan el 40% de los más de 192 millones de votantes convocados, es determinante para el resultado final.

Pero su voto no se espera uniforme. Indonesia, la tercera mayor democracia del mundo tras India y Estados Unidos, es un vasto país de más de 17.000 islas con un índice de urbanización del 55%, según el Banco Mundial (en 1960 apenas llegaba al 15%). Si bien se anticipa que los urbanitas respalden a Jokowi, la situación puede ser diferente en islas y provincias remotas, menos beneficiadas por el exitoso boom en infraestructura impulsado por el presidente.

Más de 800.000 colegios electorales

Llamada a convertirse en la cuarta economía mundial en 2050, Indonesia ha realizado este miércoles un ejercicio democrático titánico; por primera vez desde la caída del dictador Suharto en 1998, el país celebra las elecciones presidenciales y legislativas a la vez. Las cifras son mareantes: además de cuatro candidatos a presidente y vicepresidente, otros 245.000 aspiran a 20.000 puestos a nivel nacional y local, a elegir en los más de 800.000 colegios electorales desplegados por todo el país. Una “fiesta de la democracia”, como la define Indonesia, que vive con orgullo sus casi dos décadas de estabilidad política.

Ese ambiente festivo se sentía en Yakarta desde que los cientos de espacios electorales desplegados por toda la ciudad abrían a las 7 de la mañana, hora local (00.00 GMT). Al igual que se percibían las disparidades según el distrito yakartí, reflejo de las desigualdades a nivel nacional. En Garot Subroto, una zona de renta media-alta, Juliana, de 45 años, y su hija Ixelyn, de 18, indonesias de origen chino (1,20% del país) citan la economía como el principal motivo de su apoyo a Jokowi. “Su programa está funcionando. Tiene visión y proyectos para los próximos 20 años”, señala Juliana, mientras su hija asiente.

Jokowi, favorito de las clases altas; Prabowo, de los pobres

Nada que ver con los motivos que esgrime Viena, de 33 años, en Muara Angke, un pobre distrito pesquero del sur de la capital. “¡Mi candidato es Prabowo! ¡Mi fe así lo dicta!”, proclama la joven, mientras algunos niños la rodean aplaudiendo y varios hombres reposan a la salida de la mezquita, mostrando con orgulloso una camiseta con el rostro del exgeneral. Aunque ambos candidatos han jugado la carta religiosa en estas elecciones –Jokowi ha elegido como número dos al clérigo Maruf Amin, presidente del Consejo de Ulemas de Indonesia (MUI), la mayor organización islámica del país-, Prabowo se ha acercado a grupos islamistas para movilizar con éxito a los sectores de la población menos integrados.

“Prometo que trabajaré por el bien del país”, aseguró el candidato, yerno del dictador Suharto, tras depositar su voto en Bogor, al sur de Yakarta. “Si hay caos o no, no vendrá de nosotros, eso lo prometo. Pero no permitiremos ser más engañados. Los indonesios no serán engañados de nuevo”, añadió.

Las palabras de Prabowo, que ya perdió ante Jokowi en 2014 por un pequeño margen, abren la puerta a que el candidato dispute los resultados si, como predicen las encuestas, vuelve a ser derrotado. Sobre todo después de que miles de papeletas favorables a Jokowi fuesen encontradas en la vecina Malasia, despertando el fantasma de un posible pucherazo.

Para evitarlo y asegurar una jornada pacífica, alrededor de seis millones de interventores y cerca de un millón de policías vigilaban hoy la votación. “Estoy aliviado”, se limitó a decir Jokowi tras depositar su voto, mostrando la tinta indeleble en su índice, destinada también a evitar fraudes.