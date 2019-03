La importancia de llamarse Kevin (o Mohammed)

A Jérôme Fourquet se le han reprochado algunos de los elogios que ha recogido el libro L’archipel français, como el del polemista neorreaccionario Éric Zemmour, que lleva años martilleando en tertulias y columnas sobre la pérdida de las esencias de la Francia eterna. “Nuestro trabajo es describir y contar la realidad, y a veces puede ser molesta. Sí, puede haber riesgo de instrumentalización. Pero durante años se ha cerrado los ojos y no se ha analizado ciertas cosas, y esto ha alimentado el juego de estos de quien habla usted”, responde Fourquet.

El autor también rebate a quienes sostienen la tesis conspiracionista, difundida por círculos racistas y de extrema derecha, de la gran sustitución, según la cual la población de origen extranjero estaría sustituyendo aceleradamente a la de origen autóctono y precipitando así un supuesto declive de Francia y Occidente. Aunque el aumento de recién nacidos con nombres árabo-musulmanes ha sido considerable desde inicios de la década pasada, representa un 18% de nacimientos en 2016. “No es un 50%”, explica. Y la curva no tiene por qué seguir aumentando al mismo ritmo. Es más, sostiene Fourquet, “llevar estos nombres no tiene por qué predisponer a adoptar la cultura y la religión a la que están ligados”. “Al contrario”, añade, “tenemos numerosos ejemplos de personas con estos nombres y apellidos que, bajo la bandera francesa, han demostrado un nivel de patriotismo sin equivalente. El 10% de soldados franceses muertos en Afganistán combatiendo a los talibanes los llevaban. No hay un choque de civilizaciones, pero nuestra sociedad se ha vuelto multicultural y multiétnica”.