“Nos pusimos objetivos económicos, y hemos cumplido con ellos”

Keiji Furuya, diputado del gobernante Partido Liberal Demócrata, fue en el pasado ministro por la cuestión de los ciudadanos japoneses secuestrados por Corea del Norte y mantuvo posiciones estratégicas en su partido, que gobierna Japón desde el año 1955 con solo dos breves excepciones. En una entrevista concedida en su despacho de diputado en Tokio reflexiona sobre el momento político de Japón, en el que ningún partido logra formar una alternativa creíble al proyecto conservador encabezado por el primer ministro Shinzo Abe, que gobierna desde hace más de seis años.

“Nuestro partido ha permanecido mucho tiempo en el poder. Sin embargo, en el pasado hemos cambiado con frecuencia el gobierno. Esto con Abe ha cambiado. Cuando estuvimos en la oposición entre 2009 y 2012 tratamos de estudiar, aprender de las lecciones. En esta nueva fase hemos establecido objetivos claros para salir del estancamiento económico, y cada año logramos cumplir con dichos objetivos”, apunta Furuya como una de las claves que explica la estabilidad del PLD en el poder. “Estamos saliendo del impacto de la burbuja y de la deflación. En estos seis años ha habido crecimiento del PIB, la tasa de desempleo se ha reducido al 2%, el índice bursátil se ha mejorado y se ha incrementado notablemente el número de turistas extranjeros”, esgrime.

Tras su victoria de 2012 Shinzo Abe puso en marcha una política definida como de las tres flechas (estímulo monetario, fiscal y reformas estructurales). El balance tiene sin duda activos, pero no puede considerarse del todo satisfactorio cuando el crecimiento económico en el sexenio de Abe ha promediado un 1,2% anual según datos del FMI.

El otro motivo que explica la preeminencia del PLD es la fragmentación de la oposición. Furuya lamenta la excesiva fragilidad de los rivales del PLD, algo que considera negativo para el país. “La oposición se ha descompuesto. Han cambiado de nombre. Dan la impresión al pueblo japonés de que no se puede depositar la confianza en ninguno de ellos. En las sesiones de la dieta mantienen una oposición solo de rechazo, pero no constructiva. No veo que tengan una voluntad de asumir la responsabilidad de ser un partido de gobierno, no veo que tengan capacidad para ello. Esperamos que tengan mayor estabilidad”, dice.

Como diputado, reconoce y lamenta la grave infrarrepresentación de las mujeres en la política japonesa. En el Parlamento representan un 10% de los diputados. “Desafortunadamente la participación de la mujer en la política en Japón es baja, inferior a la media de los países de la OCDE. Es un fenómeno que viene de lejos. En mayo pasado establecimos una ley con el fin de promover la participación de las mujeres en la esfera política”, comenta. “En la administración pública se ha aumentado la presencia de las mujeres. Todavía no son cifras elevadas, pero se van incrementando, y son el resultados de las políticas del Gobierno del primer ministro Abe”, defiende. Aun así, el camino por recorrer es enorme.