La familia más grande del mundo: 180 miembros viviendo bajo el mismo techo en la India

El pueblo montañoso de Baktwang Tlangnuam, del Estado de Mizoram, al noreste de la India y fronterizo con Birmania y Bangladés, tiene una peculiar atracción turística: la que probablemente sea la familia más grande del mundo, con 39 esposas, 94 hijos, 14 nueras y 33 nietos. El cabeza de familia, Ziona Chan, de 73 años, es también el líder de una comunidad cristiana llamada Chana Pawl, que permite la poligamia. Creada en junio de 1942 por su padre y formada por 400 familias, esta secta cree que gobernará el mundo con ayuda de Cristo. “Soy un hijo especial de Dios. Él me ha dado tanta gente para que cuide de ellos”, ha declarado Ziona Chan en numerosas ocasiones.

La familia más grande del mundo vive bajo el mismo techo, ocupando una casa de cuatro plantas y 100 habitaciones llamada Chhuan Thar Run o la Casa de la Nueva Generación. El vasto recinto cuenta con un estadio como zona de recreo y talleres de carpintería, así como granjas de cerdos y pollos y un huerto capaz para abastecer, junto a la ayuda de donaciones de miembros de la secta, las necesidades del clan; que cena una media de 30 pollos, 60 kilos de patatas y 100 de arroz. La escuela de este pueblo, dentro de las instalaciones de la casa familiar, acoge solo a los descendientes de Chan.

Este hombre se casó con su primera mujer en 1959, cuando tenía 15 años. Y contrajo matrimonio por última vez en 2004, con 60. “Incluso hoy, estoy listo para agrandar mi familia y dispuesto a casarme otra vez”, dijo hace un par años en declaraciones recogidas por la agencia Reuters. En un mismo año llegó a contraer matrimonio con 10 mujeres. “Estamos alrededor de él porque es la persona más importante de la casa. Es el hombre más apuesto del pueblo” decía Rinkmini, una de sus mujeres, de 35 años, según recogía el Daily Mail. Otra, Huntharnghanki, subraya, con la misma devoción, la buena armonía entre todos los miembros de la familia.

Vivienda de la familia, en Baktwang Tlangnuam (India). Richard Grange | Barcroft India Getty Images

Pero el estilo de vida de familia más grande del mundo necesita orden. Según la prensa local, la disciplina monacal se impone desde primeras horas del día. El centenar de miembros de la familia se levanta a las seis para realizar las oraciones de la mañana, antes de acometer las tareas asignadas por Zathiangi, la adulta de mayor edad del clan, de 69 años; que programa el calendario. Las esposas preparan la comida, las hijas lavan y limpian la casa, y los hombres se hacen cargo de las actividades del campo. Rezos y oraciones tienen lugar en un gran comedor de la casa, mientras que la cena se sirve de cuatro a seis de la tarde según la edad de cada uno de los miembros. Hacia las nueve de la noche, se apagan las luces de la Casa de la Nueva Generación.

El día especial, sin embargo, es el 21 de julio, cumpleaños de Ziona Chan; que congrega al resto de los 2.100 miembros de esta secta religiosa en el Estadio Chhuanthar adyacente a casa de los Chana, donde se organizan cantos, bailes, procesiones en torno a himnos compuestos por el propio Ziona. Otra jornada importante para los Chana Pawl es el 12 de junio, día en que se celebra el bawkte kut en honor del nacimiento de su secta; cuando los evangelistas liderados por Khuangtuaha, padre de Ziona, fueron expulsados del vecino Hmawngkawn por el Gobierno británico; que consideraba su teología peligrosa.

La forma de vida de los devotos de Chana Pawl tiene poco que ver con el resto de la India. Situado al sur de la región del noreste del país, comúnmente llamada Seven sisters por los siete estados con similares condiciones étnicas y socio-económicas. A la tez más clara y los ojos rasgados de sus habitantes, se unen particularidades sociales; como ser la única región india que no es de mayoría hindú y en la que casi no se practica la dote. La tradición del subcontinente por la que la familia de la novia está obligada a pagar una suma en forma de dinero o bienes a la familia del novio, encargada de acoger a la futura esposa en su casa, es uno de los vicios sociales que afectan a la India rural. Así, la consideración de la mujer como una carga familiar no solo conduce a familias a deudas económicas, sino que es una de las principales razones del elevado número de casos de violencia contra la mujer y de abortos selectivos de niñas en la India.

Al contrario que en el resto del país, las novias de la región son bañadas en regalos por la familia del novio siguiendo la tradición de noreste de la India; donde abundan las sociedades matrilineales, en las que son las mujeres las que heredan las propiedades de la familia. Para justificar al patriarca en un estado con tales condicionantes socio-culturales, el hijo mayor de Chan, Nunparliana, también polígamo, insiste en que su padre se casa con las mujeres pobres del pueblo para poder cuidar de ellas.