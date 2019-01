Los ‘chalecos amarillos’ sostienen su desafío al Gobierno francés

Junto a los gritos de “¡Macron, dimisión!”, uno de los sonidos más habituales de las protestas de los chalecos amarillos es el de la detonación seca de las pistolas que lanzan pelotas de goma (LDB). Son el instrumento más utilizado en Francia por las fuerzas del orden, junto con el gas lacrimógeno y las granadas ensordecedoras, para dispersar a los manifestantes más violentos. El alto número de heridos por estas balas en las manifestaciones ha desatado el debate en Francia sobre la conveniencia de su uso.

Según Libération, de los 82 heridos de cierta gravedad en las manifestaciones de los chalecos amarillos, al menos 60 lo fueron a causa de estas pelotas de goma. Una quincena perdió un ojo por este proyectil, que también ha causado fracturas y hematomas de consideración.

El Defensor de los Derechos, Jacques Toubon, recomendó esta semana que se prohíba el uso del LDB en las operaciones de mantenimiento del orden, “vista su peligrosidad y los riesgos desproporcionados” que comportan. Pero el ministro del Interior, Christophe Castaner, defiende su uso porque, dijo, sin ellas los policías no tendrían más opción que el “contacto físico” y habría “muchos más heridos”. No obstante, el director de la Policía Nacional, Éric Morvan, envió esta semana un mensaje a los agentes instándoles a “vigilar rigurosamente el respeto de las condiciones operacionales” de este arma, especialmente el respeto de los “intervalos de distancia” y que los disparos se realicen “exclusivamente contra el torso o los miembros superiores o inferiores” del individuo, no contra la cabeza, como ha sucedido en numerosas ocasiones.