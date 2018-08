El hombre más rico del Reino Unido, y defensor del Brexit duro, se convierte en exiliado fiscal

El hombre más rico del Reino Unido, además de uno de los apóstoles del Brexit duro, ha decidido convertirse en un exiliado fiscal. En clara contradicción con su retórica nacionalista, el empresario Jim Ratcliffe está preparando el traslado de sus negocios a Mónaco, una decisión que le ha merecido una lluvia de críticas y alguna demanda para que se le retire el recién conseguido título de sir "por sus servicios al país".

El fundador del gigante petroquímico Ineos, cuya fortuna está valorada en 21.000 millones de libras (23.500 millones de euros), va a retener la sede de la compañía en Londres por cuestiones de imagen, pero se lleva consigo las operaciones de un conglomerado que da empleo a 10.000 trabajadores británicos. Sir Jim, de 65 años, ha declinado comentar este paso (alegando que se trata de "un asunto personal"), pero todos los observadores dan por hecho que obedece a la búsqueda de un más que laxo régimen fiscal en el principado del Mediterráneo.

La noticia ha sentado especialmente mal en el Gobierno conservador británico, inmerso en la incierta recta final de las negociaciones sobre la salida de la Unión Europea (prevista para el 29 de marzo del próximo año). Ratcliffe, considerado un puntal de los tories desde el mundo empresarial, ya había trasladado sus negocios al extranjero en 2010 (en aquel caso a Suiza) renegando de las políticas fiscales del entonces Gobierno laborista. Seis años después, tras el retorno de los conservadores al poder, decidió retornar al Reino Unido. "Somos británicos, en este país empezamos y aquí está nuestro corazón", explicó entonces. Inauguró la nueva sede londinense con una gran fiesta cuyas invitaciones llevan ostensiblemente grabada la bandera de la Union Jack, para subrayar sus "raíces británicas".

Desde entonces, el multimillonario se ha destacado como una de las voces que defienden el Brexit sin necesidad de fraguar un acuerdo previo con la UE. "No hay que dejar espacio a la debilidad", fue su posición tras la convocatoria del referéndum que se saldó con un sí al desengarce de Europa. En su lógica, "(la alemana) Mercedes no va a dejar de vender coches en el Reino Unido, ni Londres de ser uno de los dos centros financieros del mundo. Eso no va a cambiar".

Empresario hecho a sí mismo, criado en un piso de protección oficial cerca de Manchester y luego licenciado en Ingeniería Técnica por la Universidad de Birmingham, gracias a las becas del Gobierno, su decisión de abandonar el país ha empañado la admiración que hasta entonces suscitaba. Sir Jim posee el 60% de la compañía petroquímica que creó en 1998, mientras que el porcentaje restante pertenece a partes iguales a los directores ejecutivos Andy Currie y John Reece. Los dos socios también planean trasladarse a Mónaco.

Especialmente criticado por la prensa conservadora que hasta ahora le jaleaba, Jim Ratcliffe ha sido descrito por el exministro Vince Cable como "alguien que se presenta como un gran patriota mientras decide trasladarse a un famoso paraíso fiscal". El liberaldemócrata Cable, que también detenta el título de sir, apostillaba sobre la concesión de ese honor real a Ratcliffe: "Es muy desafortunado que, cuando convertimos en héroe nacional a un empresario por invertir en el Reino, éste desaparezca en Mónaco".

A diferencia de otros grandes empresarios británicos como Richard Branson o Alan Sugar, que adoran la publicidad, Jim Ratcliffe siempre ha mostrado un perfil público discreto. Su última decisión empresarial, sin embargo, lo ha convertido en uno de los protagonistas de los titulares del verano. Y no para bien.