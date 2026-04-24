Condenado un hombre que intentó matar a su pareja de tres formas distintas con el coche

En una ocasión la arrolló cuando ella caminaba por el arcén, en otra trató de colisionar cuando ella conducía y también le golpeó la cabeza dentro del vehículo

El vehículo puede ser un arma igual de peligrosa que un cuchillo o una pistola. Así lo demuestra una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que condena a un hombre a seis años y medio de prisión por agredir o tratar de matar a su pareja con un coche de tres maneras diferentes. En una ocasión la arrolló y dejó con graves secuelas, el otra la golpeó cuando iban juntos dentro del vehículo y en otra, se colocó a su lado mientras ella conducía y se aproximó con su turismo hacia la víctima tratando de colisionar con ella. El hombre ha sido condenado por intento de asesinato, amenazas y malos tratos.

El primero de los episodios que narra la sentencia, a la que ha tenido acceso este periódico y fechada el 19 de febrero, sucedió el 15 de enero de 2023. Ambos viajaban en el vehículo del acusado cuando comenzó a golpear a la mujer y, en concreto, le “propinó un fuerte golpe en la cabeza”. Todo esto lo hacía mientras le gritaba “puta” y “zorra”.

El nivel de agresividad fue creciendo, como es habitual en los casos de maltrato machista, y se produjo otra escena de violencia en abril de 2023. La mujer iba en su coche junto a su hija cuando el acusado se colocó en el carril de al lado con su turismo. El hombre empezó a realizar maniobras temerarias con las que parecía “amagar con golpear el de la víctima, intentando que se saliese de la carretera”. Según el fallo judicial, esta circunstancia provocó “un gran temor en la víctima y su hija menor”.

Y por último, el intento de asesinato, el 11 de mayo de 2023. Ese día, acusado y víctima se encontraban en la casa de este, cuando estalló una discusión. El fallo describe que la mujer salió del domicilio y se marchó a pie hasta su vivienda. Pero en el camino y mientras ella andaba por el arcén el acusado persiguió a la que era su pareja a bordo de su Volkswagen Golf a gran velocidad y la “embistió con el lateral”.

El choque la dejó inconsciente, tras lo que él la recogió y la llevó a casa de un amigo de la mujer, para que él se encargara de trasladarla al hospital. La colisión le fracturó varios dientes, cuatro costillas, dos dedos y un hombro y le provocó la rotura de una ceja, ademas de rozaduras y contusiones por todo el cuerpo. Todo esto dejó cicatrices en varias partes de su anatomía y también en su salud mental.

Dos días después de arrollarla, el hombre fue detenido e ingresó en prisión provisional.

La fiscalía y la acusación particular solicitaban 22 años de prisión por los delitos de asesinato en grado de tentativa, maltrato habitual, malos tratos y amenazas. La defensa del acusado llegó a un acuerdo de conformidad con la acusación y el Ministerio público por el que el hombre aceptó seis años y medio de cárcel por el intento de asesinato. Además, la sentencia lo condena a 150 días de trabajos en beneficio de la comunidad por los malos tratos y 30 más por el de amenazas, mientras que fue absuelto del de maltrato habitual.

La sentencia también impone al acusado la prohibición de aproximarse a menos de 500 metros de su víctima durante 15 años.

La resolución reconoce una atenuante por reparación del daño, porque el hombre y su compañía de seguros han ingresado a la víctima la cantidad de 48.700 euros y se compromete a pagarle 6.000 más en el plazo de un año. Ademas, el fallo contempla la eximente incompleta de drogadicción, porque el hombre alegó que en la época en la que sucedieron estos hechos estaba muy enganchado a las drogas. La sentencia no es recurriere porque fue fruto del reconocimiento de las acusaciones por parte del agresor.

El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico016-online@igualdad.gob.esy por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.