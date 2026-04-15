Ayuso y María Corina Machado ultiman los detalles de su encuentro en Madrid y debaten si salir juntas al balcón de la Puerta del Sol

Isabel Díaz Ayuso y María Corina Machado ultiman los detalles de su reunión. En principio se verán el sábado a las 17.30, media hora antes de que la opositora venezolana se dirija a los venezolanos convocados en la Puerta del Sol, según ha podido saber EL PAÍS. Sus asesores perfilan a esta hora cuál es la mejor manera de demostrar su buena sintonía, si en una reunión de la que salga una foto oficial o con una imagen mucho más potente, la de ambas en el balcón de la sede de la presidencia de la Comunidad de Madrid. Justo lo que no habrá Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, ni siquiera con su ministro de exteriores.

La concentración se espera masiva. Solo en la capital hay más de 200.000 residentes venezolanos. Con quien seguro aparecerá Machado es con Edmundo González, el diplomático serio y tranquilo que, a sus 75 años, cuando ya estaba retirado, aceptó la oferta de la dirigente opositora de presentarse a las elecciones de del 28 de julio de 2024. La insistencia de Nicolás Maduro en no reconocer su derrota desencadenó una crisis institucional que acabó el 3 de enero de este año, cuando Estados Unidos atacó Caracas de madrugada y se llevo consigo al hasta entonces presidente de Venezuela, que está detenido y enfrenta cargos en un juzgado de Nueva York.

Lo que ocurrió después mantiene al país en una situación insólita. Fuera de la ecuación Maduro, Washington ha colocado en su lugar a Delcy Rodríguez, la hasta entonces vicepresidenta. El plan de Donald Trump, por ahora, no prevé una fecha para unas elecciones que María Corina Machado está segura de ganar. La líder de la oposición trata de convencer al magnate republicano de que las convoque lo antes posible y de que ella es la persona más adecuada para liderar una transición. En los pasillos de la Casa Blanca se libra un enfrentamiento sigiloso entre los que optan por la veterana política antichavista, como parece ser el caso de Marco Rubio, el secretario de Estado, y los que no quieren a una presidenta que no cuente con el apoyo de las fuerzas armadas y pueda desencadenar una situación como la que se dio en Irak, siempre según su visión.

Machado viene de hablar con Emmanuel Macron, que la recibió en el Elíseo. De la reunión privada se filtró una foto de ambos cogiéndose las manos. La estampa, ni por asomo, se repetirá con Sánchez. No queda claro si el presidente la hubiera recibido, pero lo que es seguro es que la venezolana no lo pidió, según fuentes de la Moncloa. Su postura ha sido muy crítica con el Gobierno español y esa mala relación también se ha visto permeada por su falta de compatibilidad con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Además, podría ser contraproducente para sus intereses aparecer con un Sánchez enfrentado a la Casa Blanca. María Corina no quiere dar un paso que moleste a Donald Trump, al que incluso ha regalado la medalla del Nobel de la Paz que le concedieron en Noruega. Con Ayuso, el asunto es muy distinto. Ayuso ha anunciado que le concederá la Medalla de Oro a María Corina Machado y la Medalla Internacional a Edmundo González. El sábado se verán dos amigas.