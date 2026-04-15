Uno de los conductores acusados del pique mortal en los túneles de la M-30 no comparece en el juicio y está en busca y captura

Francisco M., uno de los conductores acusados del pique mortal de la M-30 en el que falleció un conductor ajeno, no ha comparecido en la sesión de este miércoles del juicio en el que se enfrenta hasta a 15 años de prisión. Los hechos se remontan al 25 de julio de 2021, cuando Francisco M., al volante de un BMW, y Rafa M. que conducía un Fiat, comenzaron un “pique”, en palabras de la fiscalía, que les llevó a una velocidad superior a la permitida por los túneles de la M-30 de Madrid. En la carrera, acabó falleciendo el doctor Juan López tras el impacto trasero que recibió del Fiat Punto. Ambos conductores fueron acusados del homicidio de López y permanecieron en libertad provisional hasta el juicio que comenzó hace dos semanas en la Audiencia Provincial de Madrid.

La vista judicial se había producido hasta ahora con normalidad, pero este miércoles, después de dos días sin sesiones, Francisco M., el que llevaba el BMW, no ha comparecido. Ante su ausencia, la autoridad judicial ha enviado a las fuerzas de seguridad a que lo buscaran a su domicilio, pero tampoco lo han encontrado. De este modo, la magistrada ha dictado una orden de busca y captura contra el acusado. Por ahora se han suspendido las sesiones a falta de que comparezca, ya que la fiscalía se ha negado a que el proceso continúe con la ausencia de uno de los procesados.

“Para mí también ha sido una sorpresa. Ayer no pude contactar con él, pero no imaginaba esto. Durante estos años ha acudido a firmar al juzgado puntualmente dos días al mes. Estamos a la expectativa. Él siempre ha confiado en su absolución porque ha defendido su inocencia”, ha asegurado la letrada de Francisco, Adriana Cutruna. “Confiamos en que la policía lo encuentre y podamos acabar el proceso con normalidad”, ha declarado a EL PAÍS Mario Argüelles, abogado de los padres del fallecido.

En cinco días, si no hay noticia antes del paradero de Francisco, se celebrará otra comparecencia a la que deberán acudir las partes y la Fiscalía para decidir, bajo la presidencia de la magistrada, cómo continuar. Cabe la posibilidad de que se disuelva el jurado y se anule el proceso o seguir sin él, algo de lo que los letrados y el Ministerio Público no son, en principio, favorables. “Yo soy partidario del consenso y de que se den todas las garantías”, ha señalado en conversación con este periódico Camilo Soler, letrado del otro acusado.

Los dos hombres se enfrentan a 15 años de prisión por lo que el Ministerio Público considera un homicidio doloso y conducción temeraria. El jurado tenía que decidir entre los tres escenarios que planteaban las defensas y la acusación. El conductor del BMW ha defendido siempre que el del Fiat Punto comenzó una persecución contra su vehículo después del adelantamiento, y que él solo trataba de escapar. Por su parte, el otro conductor, ha sostenido, a través de su abogado, que es culpable de una “imprudencia grave” y no “algo intencionado”. La Fiscalía y las acusaciones mantienen que todo fue una carrera entre dos conductores que “aceptaron y asumieron la posibilidad de que, como consecuencia de esa brutal conducción, se pudiera producir un resultado catastrófico”.

En la última jornada del juicio, celebrada el pasado viernes, los peritos de la unidad de investigación de accidentes de la policía municipal explicaron las mediciones que habían hecho sobre la velocidad que habían alcanzado los coches en base a las cámaras de seguridad, las marcas de frenado y diferentes vestigios hallados en la escena del siniestro. Con todos estos elementos, los policías apuntaron que los vehículos habían podido superar los 170 kilómetros por hora en una vía de 70. Los peritos de la defensa cuestionaron estas mediciones y señalaron que no había ningún radar que registrara la velocidad que apuntan los agentes municipales en sus conclusiones.