Los vecinos desalojados en Tavernes de la Valldigna por el temporal marítimo podrán volver a sus casas la próxima semana

El Consell reclama a Costas actuaciones y la delegada del Gobierno anuncia que se aportarán más de 45.000 metros cúbicos de arena para recuperar la playa del municipio

Los vecinos que fueron desalojados de sus casas en Tavernes de la Valldigna (Valencia), al desprenderse parte de un edificio el pasado martes por el temporal marítimo, podrán regresar a las viviendas a mitad de la próxima semana, según ha explicado la administradora de la finca afectada en declaraciones a Europa Press. Olas de hasta siete metros azotaron ese día esta zona del litoral. La Generalitat ha pedido a la Demarcación de Costas medidas urgentes y la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ha anunciado que se aportarán más de 45.000 metros cúbicos de arena para recuperar la playa del municipio.

La administradora de la finca desalojada en Tavernes de la Valldigna ha remarcado que la estructura principal del edificio “está perfectamente bien” y que solo se derrumbó una parte secundaria: un muro de mampostería que sujeta el soldado de las terrazas que salen de la línea de fachada del primer piso.

Respecto a la situación de las tres familias afectadas, ha señalado que “ahora están más tranquilos”, aunque siguen “un poco nerviosos” por estar fuera de sus casas. “Lo principal es que cuanto antes puedan volver”, ha subrayado, y ha apuntado al próximo miércoles como fecha. Los técnicos ya han podido comprobar que no hay afectación estructural en el edificio, con lo que una vez que regresen los vecinos desalojados habrá que reforzar las terrazas y tramitar las peticiones de ayuda.

El Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna ha emitido un informe indicando que el edificio está correcto a nivel estructural. Su alcaldesa, Clara Romero, ha lamentado la situación “dramática” de los vecinos de las tres terrazas afectadas por una situación “insólita”. “No habíamos tenido un temporal con esta brutalidad. Hemos llegado a tener olas de unos siete metros”, ha destacado. La primera edil ha hecho hincapié en que “lo primero” era garantizar la seguridad de los vecinos y anticiparse al riesgo de cualquier nuevo desprendimiento.

También ha puesto en valor la visita que ha realizado este viernes la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y su seguimiento “desde el primer minuto”. “Hoy se evidencia ese interés por parte del Gobierno de España para dar una solución definitiva, esa solución que hace años que pedimos, porque esto no pasa por primera vez en Tavernes y el cambio climático ha venido para quedarse. Nosotros tenemos que poner soluciones y esas soluciones han de ser urgentes e inminentes, porque Tavernes no puede esperar”, ha aseverado.

La Generalitat ha reclamado al Gobierno central actuaciones de emergencia tanto en Tavernes de la Valldigna como en otras playas afectadas por la regresión costera tras los graves daños que han sufrido las playas del municipio por este último temporal marítimo.

El director general de Costas, Puertos y Aeropuertos, Marc García, ha señalado durante una visita a la playa de Tavernes que los daños en las playas se podrían haber minimizado si se hubieran hecho las obras de regeneración de la costa que llevan años paralizadas. La borrasca también provocó daños en Sagunto, Moncofa (Castellón) o Altea (Alicante).

En Tavernes, el director general de Costas ha advertido del grave riesgo de algunas edificaciones situadas en primera línea y ha subrayado la necesidad de actuar de forma inmediata para evitar consecuencias mayores. Ha reclamado al Gobierno actuaciones de emergencia a través de tablestacas, escolleras o una combinación de ambas, para que el oleaje no golpee en las cimentaciones de estos edificios, porque “el problema puede ser mucho mayor”.

La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ha asegurado que “la comunidad autónoma cuenta hoy con el mayor volumen de inversión en costas de su historia, con 373,2 millones de euros en actuaciones finalizadas, en ejecución y en tramitación”. “El Gobierno de España ha destinado a las costas valencianas desde 2018 la mayor inversión de la historia”, ha enfatizado.

La delegada, que también ha visitado la playa de Tavernes para conocer de primera mano las afectaciones provocadas por la borrasca Harry, ha subrayado que la Demarcación de Costas, del Ministerio de Transición Ecológica, “está haciendo una inspección exhaustiva para poner en marcha actuaciones de emergencia similares a las activadas tras el temporal Gloria del año 2023″.

Bernabé ha explicado que se realizarán actuaciones con una aportación de arena de más de 45.000 metros cúbicos “que dejarán la playa igual que antes del temporal”. Además, ha recordado que próximamente se llevará a cabo un proyecto para la regeneración de la playa del Brosquil y la Goleta de Tavernes, con una inversión de más de 21 millones de euros. Las actuaciones se van a hacer de emergencia para que estén listas antes del periodo estival.

Sobre la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) ha comentado que en cuanto esté lista —“ha ido más rápido de lo que suelen ser los procedimientos en estos casos” ha precisado— se iniciará el procedimiento de licitación del proyecto.

También ha destacado Bernabé que en 2026, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el Gobierno de España destinará cerca de 43 millones de euros para actuar en las playas de Canet, Almardà, Corinto, Malvarrosa, El Perelló, El Pouet, Les Palmeres, El Marenyet y l’Estany, en la que será “la mayor inversión en regeneración de la costa en la historia de España”.

Arrecifes artificiales en las playas del sur

En Valencia, el portavoz del gobierno municipal, Juan Carlos Caballero, ha advertido que se está produciendo una regresión de las playas por la pérdida de arena, por lo que ha pedido que el Ministerio de Transición Ecológica y la demarcación de Costas autoricen al Ayuntamiento a la instalación del proyecto de arrecifes artificiales que ha desarrollado junto con la Universitat Politècnica de Valencia.

“Se trata de un proyecto que el Ayuntamiento ha desarrollado junto con los profesores y catedráticos de la Politécnica de Valencia, que cuenta con el consenso de los vecinos, y que tendría un coste de 1,7 millones aproximadamente, pero que la Dirección General Costas no ha autorizado”, ha señalado Caballero, quien ha recordado que el ministerio gasto más de 30 millones de euros en la regeneración de las playas trayendo arena desde Cullera, “que han sido un parche coyuntural pero no la solución, porque los temporales se siguen tragando la arena”.

Este sistema de arrecifes artificiales es una medida correctora de la degradación de las aguas costeras y de la disminución de población de peces. Valencia instaló el primer arrecife artificial de España en 2014 en la playa de la Malvarrosa y ha funcionado bien. “Ahora queremos implantar este sistema en las playas del Sur de la ciudad” ha explicado.