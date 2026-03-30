Rodalies seguirá siendo gratuito hasta finales de abril
La Generalitat alarga la bonificación total de los títulos
Renfe ha anunciado este lunes que alarga la gratuidad de los billetes de Rodalies y regionales en Cataluña hasta el próximo 30 de abril. La Generalitat alarga así, un mes más, la gratuidad de los abonos de Rente que se implantó el pasado 27 de enero a raíz de la crisis ferroviaria originada tras el accidente de tren de Gelida.
La consejera de Territorio, Sílvia Paneque, anunció el pasado martes que Rodalies continuaría siendo gratuita hasta que los trenes recuperen la normalidad. Y esta todavía no ha llegado.
Los abonos de 10 viajes se pueden adquirir en las taquillas y las máquinas de autoventa de las estaciones, son pluripersonales y cuando los usuarios los acaben puede adquirir otro nuevo abono que siempre será gratis, al menos, hasta el 30 de abril.
Esta es la tercera vez que se alarga la gratuidad del servicio de Rodalies a través de estos títulos gratuitos diseñados para este periodo. El abono gratuito de Rodalies Barcelona es válido para todas las zonas, mientras que el creado para los trenes regionales, regional exprés y media distancia es para el origen y destino seleccionados en el momento de la adquisición. Loss abonos de pueden adquirir en las taquillas y en las máquinas de autoventa de las estaciones a un precio de 0 euros. Los abonos no son válidos para el AVANT de Media Distancia que circula por la vía de Alta Velocidad Barcelona-Lleida.
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