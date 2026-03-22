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Cataluña
rescates

Rescatados los cuatro jóvenes que habían quedado atrapados en un antiguo hospital en Esparreguera (Barcelona)

El inmueble, abandonado, se ha hundido tras colapsar su estructura. Uno de los heridos está grave

Efectivos de Bomberos de la Generalitat, en una imagen de archivo. MASSIMILIANO MINOCRI (EL PAÍS)
El País
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Barcelona -
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Cuatro jóvenes han quedado atrapados este sábado en un antiguo hospital en la localidad de Esparreguera, en la comarca del Baix Llobregat (Barcelona), después de que la estructura del edificio colapsara. Los Bomberos de la Generalitat han logrado sacar primero a dos de los jóvenes, uno de ellos herido de gravedad y otro en estado menos grave. Al cabo de casi tres horas han logrado rescatar a los otros dos, que han salido ilesos.

Según han comunicado los Bomberos de la Generalitat en su cuenta en X, el cuerpo de emergencias ha recibido el aviso sobre las 18.06 horas, alertando de que la estructura del antiguo Hospital de Esparreguera había colapsado, con gente dentro. Los Bomberos han empezado a trabajar en las labores de rescate, con 13 dotaciones, y también han activado drones de la unidad de medios aéreos.

El primer joven rescatado es el que está herido de gravedad, mientras que minutos después han logrado rescatar a un segundo joven, en estado menos grave. Los dos han sido trasladados al Hospital Sant Joan de Déu. El servicio de emergencias médicas (SEM) ha activado seis unidades y un equipo conjunto con los Bomberos.

Casi tres horas después del aviso del colapso del edificio, los Bomberos han logrado rescatar a los otros dos jóvenes que habían quedado atrapados, que han salido ilesos del edificio, según han comunicado los Bomberos. El cuerpo de emergencias había estado en contacto con ellos todo el tiempo, y en todo momento estaban “conscientes y orientados”. Los dos jóvenes han sido trasladados al Hospital de Martorell.

El antiguo hospital de Esparreguera estaba abandonado y en mal estado. Su estructura ha colapsado y ha provocado el hundimiento del edificio.

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