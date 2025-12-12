Los hijos de Isak Andic rinden homenaje con una carta a su padre en el aniversario de su muerte en Montserrat

Los hijos de Isak Andic, Jonathan, Judith y Sarah, han rendido homenaje a su padre un año después de su muerte en Montserrat. El fundador de Mango falleció el 14 de diciembre de 2024 mientras caminaba con su hijo Jonathan por un camino que lleva al templo. Los Mossos mantienen una investigación abierta por un posible homicidio, con el hijo como sospechoso. En la misiva, los herederos alaban el papel del empresario, al que definen como un padre “afectuoso”, y en ningún momento mencionan las pesquisas policiales, que mantienen en vilo a la familia. El consejero delegado de la compañía, Toni Ruiz, quien asumió la presidencia tras la muerte de Andic, también ha hecho pública una carta en la que ensalza la visión empresarial del fundador, al mismo tiempo que el comité ejecutivo de Mango le ha rendido un homenaje en las instalaciones de Palau-solità i Plegamans, y que las tiendas de la compañía han colocado retratos de Andic para recordar su figura.

“Esta semana hace un año que Isak nos dejó y, como hijos suyos, deseamos honrar su memoria compartiendo unas palabras en su recuerdo. Cuando hablamos de Isak Andic, no hablamos solo de un empresario excepcional, sino de un hombre generoso y comprometido con la sociedad”, destacan los tres hijos del empresario en una carta a la que ha tenido acceso Europa Press, y en la que cuentan que también le han rendido homenaje en la sede central de Mango, en Palau-solità i Plegamans.

“Llegó a Barcelona siendo apenas un joven con sueños enormes y una determinación que ya entonces sorprendía. Con el tiempo, ese sueño tomó forma y dio lugar a una empresa que se convertiría en uno de los grandes motores económicos del país y del sector de la moda. Mango nació con el propósito de que la moda estuviera al alcance de todas las personas y ese espíritu sigue vivo en cada tienda, cada equipo y cada proyecto que hoy forma parte de la compañía”, subrayan.

Sus tres hijos destacan además que el impacto de Isak Andic trascendió lo empresarial, ya que “elevó el nombre de Barcelona y la proyectó al mundo con un orgullo contagioso”. “Para él, la ciudad y su espíritu mediterráneo no eran solo un punto en el mapa, sino una fuente de inspiración: una forma de entender la creatividad y el diseño”, añaden en la misiva. Gracias a su impulso, explican sus hijos, Mango se convirtió en un “puente” entre Barcelona y las grandes capitales del mundo, desde Paseo de Gracia en Barcelona hasta Oxford Street en Londres, la Quinta Avenida en Nueva York, Haussmann en París o en la Galería Vittorio Emanuele II en Milán, “llevando el nombre de la ciudad que lo acogió a prácticamente todos los rincones del planeta”.

“Isak era un trabajador incansable. Solía decir que no descansaba hasta ‘vaciar la maleta’, una analogía de su esfuerzo constante desde sus inicios como vendedor. Su visión siempre fue clara: llevar Mango a las principales ciudades del mundo”, subrayan.

Tienda de Mango en Passeig de Gràcia de Barcelona con un enorme retrato del fundador de la marca, Isak Andic, este viernes. Carles Ribas

Hoy, la compañía cuenta con cerca de 3.000 tiendas repartidas en más de 850.000 metros cuadrados, presencia en más de 120 mercados y más de 17.000 personas. “Isak llegó a construir una red global de millones de clientes, colaboradores (a nuestro padre le gustaba llamar así a todos los empleados de Mango), proveedores y franquiciados, con quienes buscaba mantener un vínculo cercano, sin importar su rol. Él solía decir que Mango era una empresa que pertenecía a todas las personas que trabajaban o habían trabajado allí”, afirman los tres hijos en la carta.

Para el fundador de Mango lo más importante era trabajar con buenos profesionales que también fueran buenas personas, según recuerdan Jonathan, Judith y Sarah, para quienes en el universo de la moda su padre fue “un visionario adelantado a su tiempo”, ya que “rompió moldes, abrió caminos y se atrevió a experimentar cuando pocos lo hacían”. En este sentido, subrayan que fue el primero que empezó con la venta ‘online’, promovió la expansión internacional a través de las franquicias y convocó para las campañas de Mango a supermodelos icónicas de los 90 como Naomi Campbell y Kate Moss, además de otras caras reconocibles del mundo del cine y el deporte.

“Su mirada amplia y curiosa ayudó a democratizar la moda y consolidó a Mango como una marca de referencia mundial”, señalan los hijos de Andic, quienes destacan además que la labor y aportación de su padre a la sociedad fueron reconocidas con numerosos premios, entre ellos la Medalla d’Or de la Generalitat de Catalunya (a título póstumo), el Premio Reino de España a la Trayectoria Empresarial, la condecoración francesa Chevalier de l’Ordre de la Légion d’Honneur, la Creu de Sant Jordi o la Clau de Barcelona. “Pero quienes lo conocieron saben que sus mayores logros no se midieron en los premios, sino en las oportunidades que generó y en las vidas que transformó. No se puede hablar de Isak sin recordar su inmensa generosidad, a menudo silenciosa”, añaden en la carta, en la que recuerdan que su compromiso con proyectos educativos, culturales y sociales fue constante, como su apoyo al Hospital Sant Joan de Déu en Barcelona, referente mundial en pediatría, o a la Fundación FERO en sus investigaciones oncológicas, especialmente en cáncer de mama, bajo la consigna Un futuro sin cáncer.

Además, participó en la Fundación Amigos del Museo del Prado,fue patrono de la Fundación Princesa de Asturias, del Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), de la Fundación Elena Barraquer y del Museu d’Art Contemporani de Barcelona (Fundación MACBA), entre muchas otras instituciones. Su vínculo con diversas entidades educativas, como el IESE Business School, reflejaba su deseo de devolver a la sociedad lo que había recibido. Para él, el éxito sólo tenía sentido cuando se compartía y contribuía a mejorar la vida de los demás”, destacan.

Por otro lado, los tres hijos del fundador de Mango destacan que para ellos y para su familia, su mayor legado es el personal. “Isak fue un padre cercano y afectuoso, un hombre sereno, atento y sabio. Era alguien que escuchaba de verdad, que celebraba los triunfos ajenos y que siempre encontraba tiempo para acompañar a quienes amaba, por más exigente que fuese su jornada. Con la misma humildad con la que empezó vendiendo ropa en mercadillos siendo un adolescente, mantuvo siempre los pies en el suelo y una mirada cálida hacia los demás”, destacan.

La misiva termina subrayando que su memoria sigue viva en la actualidad no solo en la empresa que construyó o en los reconocimientos que recibió, sino en los valores que transmitió a sus hijos: “la determinación, la creatividad y la generosidad discreta. Su legado inspira el futuro de nuestra familia y de su obra empresarial”, concluyen sus hijos.

La compañía le rinde homenaje

Más allá de la carta de sus hijos, la compañía también ha lanzado varios mensajes este viernes de homenaje a su fundador. El comité ejecutivo de Mango se ha reunido en las instalaciones de Palau-solità i Plegamans para recordar su figura, y los gestos se han trasladado también a la parte comercial, con crespones negros en la página web de compra en línea, y con grandes retratos de Andic en blanco y negro en las tiendas emblemáticas de la compañía, como la de Paseo de Gràcia en Barcelona o la de la Quinta Avenida de Nueva York, que el propio Andic inauguró como un logro especialmente personal en 2022.

El presidente y consejero delegado, Toni Ruiz, ha hecho pública una carta dirigida a Andic, quien le confió la batuta de la empresa y le dio entrada al accionariado con un 5% del capital. “Aún nos cuesta asimilar que no estés aquí”, empieza la carta de Ruiz. El ejecutivo le recuerda como un “empresario brillante” y una “persona excepcional”, y le dirige unas palabras sobre cómo va la empresa, cumpliendo el plan estratégico que el propio Andic impulsó. El presidente destaca que la visión de Andic se ha traducido en logros en innovación, expansión internacional (este año Mango ha abierto 280 tiendas más en el mundo, y ya tiene unos 3.000 puntos de venta en 120 países), en las diferentes líneas de negocio (Woman, Man, Teen y Kids, a las que se ha sumado este año la línea de productos del hogar Home) y en general en un crecimiento de las ventas. “Lo que podría haber sido un año difícil, lo hemos transformado juntos en un año histórico”.

“Estamos seguros de que te sentirías inmensamente orgulloso de todos nosotros: por permanecer unidos y por hacer posible que tu proyecto, tu sueño —que también es el nuestro— continúe creciendo con fuerza”, dice Ruiz, quien explica que el fundador sigue presente en cada decisión que toma la compañía.