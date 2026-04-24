Page denuncia que hubo un intento de “pucherazo” en el Comité Federal de octubre de 2016

Casi una década después, el 1 de octubre de 2016 ha pasado a la historia de la política española como una de las jornadas más aciagas en el PSOE. Aquel sábado, tras un Comité Federal de más de once horas repleto de gritos, insultos y hasta llantos, Pedro Sánchez dimitía como secretario general del partido tras perder la votación a mano alzada sobre su propuesta para celebrar unas primarias que lo revalidasen como líder. Ese día se visibilizó la fractura de una formación que tardaría años en recuperarse de aquel episodio y que llevó, como consecuencia, a la abstención de los socialistas para permitir la investidura de Mariano Rajoy. Algunas de aquellas heridas aún no se han cerrado.

Este viernes, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, del sector más crítico contra Sánchez, se ha referido a lo sucedido en la reunión de 2016 como “un intento de hurtar la democracia del Partido Socialista”. Lo hace tras la publicación de unos vídeos de ese día difundidos por The Objective en donde se muestra la pugna entre los partidarios de Susana Díaz y quienes apoyaban a Sánchez. Los audios de esos momentos de tensión se publicaron en su día por la Cadena Ser. El principal enfrentamiento se vivió por el tipo de votación que se debía realizar. Los partidarios de Pedro Sánchez pedían que se realizase de manera “secreta”, en una urna que estaba oculta detrás de un panel. Mientras, los críticos denunciaban que se trataba de una maniobra poco clara y ajena al deseo de la mayoría de votar a mano alzada. Tras horas de enorme tensión, el aún líder del PSOE accedió a esta segunda opción.

“La situación fue tan esperpéntica que se tuvo que parar la votación”, ha lamentado este viernes Page a los periodistas al ser preguntado por las imágenes en Azuqueca de Henares (Guadalajara). “Lo pueden llamar como lo quieran llamar, pero lo que hubo es un intento de hurtar la democracia del Partido Socialista y de un claro pucherazo”, además “cutre”, ha denunciado el presidente regional, para quien, dice, se trata del “peor día” de su vida “en la parte política y de partido”. “Fue una experiencia en la que estuvimos tocando con los dedos el colapso del Partido Socialista”, y donde “muchos, con opiniones distintas, terminamos abrazándonos para que no se cayera el PSOE, para que no se viniera abajo”, ha asegurado.

“¡Ya está bien! (...) Hemos llegado al punto del día en el que estamos destrozando la organización”, se escucha implorar a una Susana Díaz, entonces al frente de la Junta de Andalucía, que llama a la calma y la unidad con lágrimas en los ojos. Los vídeos muestran el choque entre los distintos sectores, continuas interrupciones, gritos y discusiones.

Page ha subrayado que si algo ponen de manifiesto las grabaciones es que “el caos tenía unos gestores y que hay quien buscaba que esas reuniones terminaran como terminaron”. “Yo ese día me di cuenta de lo que le caería encima a España si prosperaban algunas tesis” y “lamentablemente, de aquellos polvos estos lodos”, ha concluido el presidente autonómico, para quien lo sucedido entonces fue “bochornoso”.

Sánchez llegaba a aquel Comité Federal muy cuestionado por su estrategia para buscar una mayoría de gobierno alternativa con Podemos y los partidos independentistas. Esa misma semana, 17 miembros de la Ejecutiva habían dimitido y el líder socialista pretendía celebrar primarias para ratificarse como líder en una apuesta de máximo riesgo. La votación a mano alzada evidenció que Sánchez no tenía ya mayoría y el dirigente decidió dejar todos los cargos, también su escaño en el Congreso. Siete meses después, el hoy presidente del Gobierno arrasaba en las primarias contra Díaz.