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Un crucero rescata cinco cadáveres de inmigrantes en las costas de Cartagena

La Policía investiga si las víctimas viajaban a bordo de una patera interceptada el lunes con otros tres fallecidos

Un barco de salvamento marítimo en el puerto de Escombreras (Cartagena), en una imagen de archivo.Marcial Guillén (EFE)
Virginia Vadillo
Virginia Vadillo
Murcia -
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Un crucero ha trasladado a primera hora de este miércoles a Cartagena cinco cadáveres que localizó anoche en el mar, a unas 140 millas al este de la localidad de Cabo de Palos, según han informado fuentes de la Delegación del Gobierno central en la Región de Murcia. El lunes había llegado también a las costas de Cartagena una patera con tres personas fallecidas a bordo, y la Policía Nacional investiga ahora si los cuerpos encontrados anoche viajaban a bordo de esa misma embarcación.

La tripulación del crucero, el Sapphire Princess, que había partido de Cagliari, en la isla italiana de Cerdeña, vio los cuerpos flotando en el mar y dieron la voz de alarma. Se activó entonces un dispositivo que rescató los cuerpos e incluso trató de localizar otros cadáveres en la zona, ya que solo un día antes, en la tarde del lunes, había llegado a la costa de la Región de Murcia una patera con cinco ocupantes, tres de ellos, fallecidos.

Según las declaraciones de los dos supervivientes, al menos otras 13 personas viajaban a bordo de la barcaza que habría partido de Argelia. Sin embargo, por el momento “no se puede confirmar” que los cinco fallecidos rescatados por el crucero viajaran en esa misma patera, según la información aportada por la Delegación del Gobierno.

Lo que sí ha confirmado el organismo estatal es que uno de los dos supervivientes de la misma ha sido detenido. La Policía sospecha que este hombre era el patrón de la embarcación ilegal, mientras que el otro superviviente formaría parte del grupo que pagó un pasaje para llegar hasta Europa por esta vía. Los dos varones tuvieron que ser atendidos en el hospital con síntomas de desnutrición y deshidratación, pero ya han sido dados de alta. Los investigadores tratan de esclarecer también si las personas que están desaparecidas fueron obligadas a arrojarse al mar ante la falta de agua y comida, como ya ha ocurrido en otras ocasiones en estos trágicos viajes.

Según han informado fuentes cercanas al caso, la travesía entre Argelia y la Región de Murcia suele completarse en menos de un día, si bien las primeras hipótesis apuntan a que esta embarcación llevaba unas tres semanas a la deriva. Este mismo miércoles, la Guardia Civil ha interceptado también frente a las costas de Cartagena otra patera con 24 personas a bordo, dos de ellas menores de edad. En este caso, todos se encontraban en buen estado.

En lo que va de año, y hasta el pasado 15 de abril, más de 5.000 personas han llegado a España de manera irregular por vía marítima, un 61,2% menos que en el mismo periodo del año anterior, según los datos facilitados por el Ministerio de Interior, que no ha publicado datos por comunidades autónomas.

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