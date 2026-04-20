El incendio de dos camiones corta la autovía A-3 a la altura de Honrubia (Cuenca)

La DGT informa de que se ha establecido un desvío hacia la carretera N-III. El accidente está provocando varios kilómetros de retenciones en sentido Madrid

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado este lunes del corte de la autovía A-3 a la altura de Honrubia (Cuenca) por un accidente entre dos camiones que ha provocado el incendio de ambos vehículos. En el siniestro han resultado heridos los dos conductores, según informa el servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha. Por seguridad, también se encuentra cortada la calzada en sentido decreciente de la circulación.

Los vehículos bloquean los dos carriles de circulación en el kilómetro 170 en sentido Madrid. Una imagen captada por las cámaras de la DGT muestra una gran columna de humo negro. El incidente provoca ya más de dos kilómetros de retenciones.

Hasta el lugar del siniestro se ha desplazado la Guardia Civil, así como efectivos de Bomberos de Motilla del Palancar y varias ambulancias con médicos de Urgencias para atender a los heridos. La Guardia Civil ha establecido un desvío hacia la carretera nacional III por el kilómetro 175, en Cañada Juncosa, hasta la incorporación a la autovía en Honrubia.

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