Un muerto y tres heridos graves tras precipitarse un autocar en La Gomera
El vehículo circulaba en las proximidades de la capital de la isla
Un hombre ha fallecido, otras tres personas han resultado heridas graves y 11 de carácter moderado al precipitarse el autocar en que viajaban por la isla canaria de La Gomera. La guagua, perteneciente a una empresa privada, se ha precipitado por un terraplén en el kilómetro 2 de la carretera GM-2, cerca de la capital, San Sebastián de La Gomera, según han informado fuentes del Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias (Cecoes 112).
El suceso fue notificado pasada la 13.15 de este mediodía. Inmediatamente, el Cecoes 112 procedió a movilizar a varios recursos de emergencia hasta la zona, donde ya se atienden a varios heridos. En el lugar se encuentran operando varias ambulancias del Servicio de Urgencias Canario, un helicóptero medicalizado, un helicóptero del GES y recursos policiales.
Este no es el único accidente que se ha producido en el último año en la pequeña isla canaria. En mayo de 2025, una guagua del servicio regular del Cabildo insular
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