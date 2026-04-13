El Gobierno vasco da la semilibertad al etarra Jon Bienzobas, asesino de Tomás y Valiente

El Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco ha concedido el tercer grado o régimen abierto al preso de ETA Jon Bienzobas Arretxe, alias Karaka, autor de los asesinatos de Rafael San Sebastián Flechoso, hermano de un directivo de Iberduero con el que fue confundido, y del expresidente del Tribunal Constitucional, Francisco Tomás y Valiente, en 1990 y 1996 respectivamente. La decisión, que puede ser recurrida ante la justicia por la Fiscalía, permitirá a Bienzobas salir a diario de prisión, a la que solo tendrá que volver a dormir de lunes a jueves. Las condenas de Karaka suman 266 años de prisión, aunque la legislación fija un máximo de 30 años de cumplimiento efectivo, que cumplirá el próximo 22 de noviembre, según la información facilitada a las víctimas por el ejecutivo de Imanol Pradales.

Su semilibertad se conoce tras la polémica provocada por la concesión también por el Gobierno vasco de una medida similar a los exjefes de ETA Garikoitz Aspiazu, Txeroki, y Soledad Iparragirre, Anboto. En el caso de Karaka, el departamento que encabeza la socialista María Jesús San José ha valorado que el etarra está a poco más de siete meses de extinguir su condena, mantiene una “buena conducta” en prisión ―donde ha tenido una “evolución favorable tras periodos de inadaptación”, según los informes― y cuenta con una “oferta laboral contrastada” así como apoyo familiar.

El Gobierno vasco también destaca que está abonando la responsabilidad civil a la que fue condenado, que mantiene una “motivación favorable al desarrollo personal” y que ha presentado varias cartas manuscritas de arrepentimiento en los que pide perdón a sus víctimas. En una de estas misivas, Karaka afirma ser consciente de que “las acciones que cometí personalmente les provocaron consecuencias muy graves e irreparables a las familias de Francisco Tomás y Valiente y Rafael San Sebastián Flechoso”. Y añade: “Ojalá este sufrimiento no se hubiese producido. Yo asumo personalmente la responsabilidad de estas pérdidas, por lo cual quiero expresarles todo mi respeto, que siento su dolor y también mi compromiso en este sentido de sanar dentro de lo posible el daño ocasionado”, añade en su carta. Bienzobas, que en el último año ha disfrutado de un permiso de salida, asegura que ha dado el paso de pedir perdón por escrito para “poder reconstruir los puentes rotos dentro de nuestra sociedad para poder avanzar en una convivencia en paz y democráticamente”.

La decisión de dar la semilibertad a Karaka ha sido duramente criticada por el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) y su presidenta, Consuelo Ordóñez, hermana del concejal del PP en San Sebastián Gregorio Ordóñez, asesinado por ETA en 1995, que en un comunicado hecho público este lunes han calificado el tercer grado de Bienzobas de “fraudulento” y puesto en duda la credibilidad del texto de perdón esgrimido por el ejecutivo vasco. “Las víctimas no tenemos por qué creernos lo que se diga en esas cartas. No se nos puede exigir un acto de fe. Mientras no haya un arrepentimiento público, claro y avalado por hechos, no tenemos ningún motivo para dar credibilidad a esos escritos redactados con el único fin de obtener la semilibertad”, ha insistido Ordóñez en la nota.

Durante su estancia en cárceles españolas, Bienzobas ya se vio envuelto en una polémica ya que el Ayuntamiento de Galdakao (Bizkaia), la ciudad de la que es originario y que estaba gobernado por EH Bildu, programó en octubre de 2019 una exposición con pinturas suyas titulada Desde la ventana de mi celda. La iniciativa fue duramente criticada tanto por las familias de sus víctimas como por los partidos políticos. El Gobierno vasco pidió que se cancelara. Entonces, la Audiencia Nacional rechazó la petición de Covite de cancelar la muestra al considerar que la información del colectivo de víctimas y el informe de la Ertzaintza no indicaban que la muestra fuera promovida por una organización ilegal ni que fuera a humillar o despreciar a las víctimas.