El PP evita revelar si apoyará en el Parlamento Europeo el tratado sobre Gibraltar

A poco más de cinco semanas de las elecciones andaluzas, el Partido Popular no quiere revelar cuál será su voto en el Parlamento Europeo cuando tenga que ratificar el acuerdo entre la UE y el Reino Unido sobre Gibraltar, que prevé la demolición de La Verja y el libre tránsito de personas y mercancías entre la colonia británica y su entorno español y europeo. El portavoz socialista, Juan Carlos Ruiz Boix, alcalde de San Roque, no ha conseguido que su homólogo popular, Carlos Floriano, desvele qué votarán los 22 eurodiputados populares, pese a instarle a que se pronuncie antes del 17 de mayo. “Los ciudadanos andaluces tienen derecho a saber si el PP de [Juan Manuel] Moreno Bonilla apoya el acuerdo de Gibraltar. Callar ahora es engañar”, ha subrayado Ruiz Boix, que también es presidente de la Diputación de Cádiz.

A juzgar por la intervención de Floriano, el PP tendría que votar en contra del tratado. El diputado popular ha acusado al Gobierno de haber perdido “la mejor oportunidad que ha tenido España” para avanzar en la recuperación de la soberanía del Peñón. Con este acuerdo, ha subrayado, España ha retrocedido en su reivindicación, mientras que el Reino Unido y Gibraltar “están en mejor posición que antes del Brexit”. Según Floriano, el resultado de la negociación ha sido tan “inaceptable” que solo se entiende porque los miembros del Gobierno “ocultan algo”, ha dicho, tras insinuar una supuesta conexión de la colonia con la trama de contrabando de hidrocarburos. Aunque ha pedido que el tratado sobre Gibraltar se someta a votación del Congreso ―lo que legalmente no resulta necesario al tratarse de un acuerdo entre Londres y Bruselas―, no ha despejado la incógnita sobre el sentido del voto de su partido en Bruselas.

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha contrapuesto la dureza del discurso de Floriano en el Congreso con las declaraciones del propio presidente de la Junta de Andalucía, quien en junio del año pasado, cuando se alcanzó el acuerdo político a cuatro bandas (Londres, Madrid, Bruselas y Gibraltar), lo calificó de “avance importante para la región y para la prosperidad de la [vecina] comarca gaditana”. “Un acuerdo siempre es positivo. Desde luego, mucho mejor que los pleitos”, remachó. Frente al reproche de que el Gobierno ha renunciado a reclamar la soberanía de Gibraltar, ha recordado las palabras del último ministro de Exteriores del PP, Alfonso Dastis, quien dijo en 2018 que España no renunciaba a su reivindicación sobre la colonia, pero que dicho asunto no era “materia de estas negociaciones”. Albares ha subrayado que el acuerdo alcanzado sobre el Peñón “es el que querían los alcaldes del Campo de Gibraltar, algunos del PP”, con los que se reunió en varias ocasiones durante el proceso de negociación.

El problema para el PP es cómo compaginar su rechazo a un tratado que el Gobierno se apunta como éxito con el alivio que este acuerdo ha producido entre los 300.000 habitantes del Campo de Gibraltar ―especialmente, los más de 10.000 españoles que trabajan en la colonia británica― que veían con inquietud como la conversión de La Verja en una frontera dura ―lo que inevitablemente ocurriría de no alcanzarse un pacto― ponía en riesgo sus empleos. En el caso de Vox, no hay dudas de que sus seis eurodiputados votarán contra el tratado. El dilema para el PP es si sumar sus votos con la ultraderecha en contra de un tratado que tiene las bendiciones de la Comisión y el Consejo Europeo.

Por otro lado, fuentes diplomáticas han asegurado a EL PAIS que la fluidez del paso de La Verja se mantendrá hasta que el próximo 15 de julio entre en vigor el acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido sobre Gibraltar que prevé su demolición. La Comisión Europea acordó el pasado día 1 la aplicación provisional del acuerdo sobre Gibraltar, pero subsistía la duda de qué ocurrirá en los más de tres meses que faltan hasta esa fecha. Este viernes entra en vigor el nuevo sistema de entradas y salidas en la UE (ESS por sus siglas en inglés), que sustituye el sellado de pasaportes por el registro digital de pasajeros, cuya implementación podría provocar demoras en el paso entre España y el Peñón. El Gobierno español ha pedido a la Comisión que la frontera gibraltareña se beneficie del margen de flexibilidad previsto hasta final del verano para la plena aplicación del ESS. “No habrá atascos en La Verja”, aseguran las mismas fuentes.