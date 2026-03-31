Otegi declara en un juzgado tras denunciar EH Bildu amenazas de muerte contra él

La formación confirma que recibió en diciembre de 2025 un mensaje con contenido intimidatorio contra su líder

EH Bildu ha confirmado que su secretario general, Arnaldo Otegi, recibió amenazas de muerte que fueron remitidas al grupo parlamentario de la formación en el Parlamento Vasco en diciembre de 2025. El líder de la formación soberanista acudió este pasado lunes a declarar como presunto perjudicado en el juzgado de Vitoria que investiga estas amenazas anónimas, según han confirmado hoy fuentes de EH Bildu.

Las representantes de EH Bildu en la Mesa del Parlamento, actuando en nombre del grupo, presentaron una denuncia ante la Policía vasca. La formación soberanista ha recordado que el correo electrónico con contenido intimidatorio se recibió “horas después” de que el presidente del PP vasco, Javier de Andrés, afirmara que deseaba el “exterminio” político de EH Bildu.

En una sesión de la Cámara vasca el día 18 de diciembre, De Andrés auguró que EH Bildu será “exterminada de Euskadi como fuerza política”, lo que desencadenó una polémica y una iniciativa de EH Bildu para que el PNV y el PSE-EE apoyaran aplicar un “cordón sanitario” a la formación popular en el Parlamento. De Andrés reconoció posteriormente que “quizá la palabra exterminio no fue la más acertada”.

EH Bildu ha señalado este martes que decidió no hacer públicas las amenazas de muerte anónimas, adelantadas por El Correo, porque es partidario de “mantener siempre la discreción respecto a estos hechos” y “no acostumbra a hacer público este tipo de situaciones”.