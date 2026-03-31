La jueza rechaza que Mazón tenga acceso a la causa de la dana: “Citado como testigo, no puede solicitar su personación como investigado”

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana de octubre de 2024 ha rechazado que el expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón se persone y tenga acceso a toda la documentación de la causa. La razón principal que argumenta la magistrada es que el jefe del Consell hasta el pasado mes de diciembre, aforado por ser diputado autonómico, tiene la condición de testigo (ha sido citado, pero aún no hay fecha), tras la negativa del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano a declararlo como investigado en la causa, como proponía la jueza instructora, Nuria Ruiz Tobarra, en su exposición motivada.

La decisión de Ruiz Tobarra tiene lugar un día después de que trascendiera que el exjefe de Consell y presidente del Colegio de Abogados de Alicante, Ignacio Gally, había presentado en nombre de Mazón un escrito ante el juzgado formulando la petición al amparo de la reformada Ley de Enjuiciamiento Criminal y de los artículos 118 y 118 bis. El autor de la jueza puede ser recurrido a la sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia.

Al respecto, afirma la magistrada en su auto, al que ha tenido acceso este periódico: “Más allá de que se le ofreciera declarar voluntariamente como investigado al Sr. Mazón, hasta en tres ocasiones, ha de descartarse la petición de personación al amparo de lo dispuesto en los artículos 118, 118 bis y 766 de la Lecrim. La solicitud que formula la representación del Sr. Carlos Mazón Guixot constituye un tertium genus que no existe en el derecho procesal penal español. Citado como testigo, no puede solicitar su personación como investigado. Dicha posibilidad existe en el derecho francés, el denominado “testigo asistido”, pero no en España".

La personación interesada solo podría basarse en dos preceptos, según la jueza: “la voluntad del Sr Mazón de reconocer la participación en la causación de los presuntos homicidios y lesiones imprudentes, y ”el hecho de que estime dicho testigo que una declaración como tal, con la obligación de decir verdad, implicaría ineludiblemente la asunción de responsabilidades penales, y que solo puede declarar como investigado”. “Ninguna de estas dos opciones se alega en el escrito del Sr. Mazón”, concluye en uno de sus razonamientos la magistrada, ante el inesperado movimiento del letrado del expresident . Fuentes judiciales apuntaban ayer a que tal vez la iniciativa busca también el pronunciamiento de la sección seguynda de la Audiencia de Valencia, que en la gran mayoría de los numerosos recursos presentados ha avaldo al actuaciónde la jueza, si bien está considerada una sala muy garantista, como ha demostrado en sus escasos autos contrarios a la instrucción.

La instructora incide en que, dado que el TSJ descartó su imputación, Mazón debe tener conocimiento sobre las decisiones que se adoptaron o no en el Cecopi (el órgano que gestionó la atención de la dana) solo a través de “su declaración testifical”.

Este mismo martes, antes de que se diera a conocer la decisión de la jueza, el dirigente ha insistido en declaraciones a los medios en los pasillos de Les Corts que tiene derecho “a saber si se le sigue investigando” en el marco de la causa abierta sobre la gestión de la dana después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana descartara investigarle. “Quiero saber, primero, qué causa hay ahí, y quiero saber si se me está investigando o no. Creo que tengo derecho a saberlo”, ha respondido ante la pregunta de si con su petición de personarse pretendía dilatar el proceso judicial o su comparecencia en calidad de testigo, acordada recientemente por la instructora.

[Noticia en elaboración. Habrá ampliación]