Mazón pide personarse en la causa que investiga la gestión de la dana, tras ser citado como testigo

El expresidente de la Generalitat pide acceso a toda la causa y a las diligencias practicadas tras rechazo del TSJCV a ser investigado

El expresident de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón ha pedido a la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana de octubre de 2024, que se cobró 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia, personarse en la causa y tener acceso a toda la información contenida en la misma.

El letrado que ejerce la representación del exjefe de Consell, Ignacio Gally, presidente del Colegio de Abogados de Alicante, ha solicitado la personación a través de un escrito remitido al juzgado con el objeto de defender sus intereses.

La semana pasada, la jueza de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, acordó su citación como testigo y le pidió la entrega de sus mensajes de whatsapps de la fatídica tarde de la dana, días después de conocer que la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia valenciano había rechazado investigar al todavía diputado autonómico del PP. Ahora la jueza deberá pronunciarse sobre si acepta la personación de Mazón al amparo de lo previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, tal y como se indica en su escrito.

Mientras ejercía de president, la jueza instructora le invitó a comparecer en calidad de investigado hasta en tres ocasiones. En ninguna de ellas aceptó la invitación. El pasado 2 de diciembre dimitió como jefe del Consell, pero mantuvo el acta de diputado autonómico que le procura el aforamiento en virtud del cual solo puede ser imputado por el TSJ.

El movimiento de Mazón se interpreta en medios judiciales como un intento de protegerse ante la posibilidad de que la jueza vuelva a pedir su imputación como resultado de su declaración como testigo, en la que está obligado a decir verdad. Para ello, se ha acogido a la reforma de 2021 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en la que se da la posibilidad a los aforados a personarse en las diligencias.

Mazón, según el mismo escrito, ha mantenido desde el inicio de la causa “una posición de máximo respeto hacia la instrucción practicada y hacia las decisiones adoptadas, aun teniendo conocimiento indirecto, a través de fuentes abiertas, de la práctica de actuaciones investigadoras y diligencias de prueba que afectaban de forma directa a su esfera jurídica”.

“Esa posición de prudencia procesal -sigue el mismo escrito- no obedecía a pasividad alguna, sino a una decisión consciente de no interferir ni en la actuación de la instructora ni en la del TSJCV”. Por ello, hasta este momento no se consideró necesaria la personación voluntaria.

Tras el auto del TSJV, “y compartiendo plenamente las conclusiones alcanzadas por este órgano respecto de la inexistencia de responsabilidad penal de Mazón, es el momento de hacer efectiva la prerrogativa para analizar las diligencias que se siguen practicando sobre él aún después de la resolución del tribunal competente”, se explica.

Así, la representación legal de Mazón solicita a la magistrada que tenga por presentado este escrito y, una vez admitida la personación, le facilite el acceso completo a la causa.