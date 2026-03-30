Podemos presiona a IU para sumarse a última hora a Por Andalucía

La dirección estatal del partido morado cambia su discurso a poco más de cuatro días del fin del plazo para presentar coaliciones y pide negociar sin condiciones y aceptando a Movimiento Sumar

Tras permanecer al margen de todo el proceso para repetir la coalición Por Andalucía, Podemos presiona ahora a Izquierda Unida (IU) para sumarse a la alianza a última hora. La dirección estatal del partido morado, a través de su portavoz, Pablo Fernández, expresó este lunes por la mañana “respaldo absoluto” a su candidato en Andalucía, el ex guardia civil Juan Antonio Delgado, que ha dicho que tiene la “mano tendida” a IU para entrar en la coalición. Podemos, que viene de quedarse sin representación en Aragón, con un 0,94% del voto, y en Castilla y León, con un 0,74%, no pone ahora “absolutamente ningún” requisito a IU, señaló en rueda de prensa en Madrid Fernández, que se mostró dispuesto a compartir candidatura con Movimiento Sumar, partido que forma parte de Por Andalucía y al que los morados suelen presentar como un lastre para la izquierda.

El tiempo es escaso. El plazo para presentar coaliciones acaba este viernes a medianoche. Desde IU, donde Antonio Maíllo viene recalcando que nadie ha echado a Podemos de Por Andalucía y que si el partido morado quiere formar parte lo que tiene que hacer es “no salirse”, un portavoz oficial evitó este lunes especular sobre si hay posibilidad o no de un acuerdo. Mientras tanto, dos fuentes de IU, sin descartar ni confirmar que el pacto sea posible, coinciden en expresar su escepticismo sobre la “mano tendida” de Podemos, que atribuyen a un intento de presentar a IU como el responsable de una hipotética fractura del espacio. “Todo el mundo ha visto que han sido ellos los que se han apartado y solo han reaccionado al borde del abismo”, señala un dirigente.

De la frialdad a la “reflexión”

La dirección estatal de Podemos ha mantenido durante buena parte de la legislatura andaluza una actitud de frialdad hacia la coalición Por Andalucía, que tiene un grupo parlamentario donde son suyos tres de los cinco diputados. En mayo de 2025, mientras la dirección de Podemos en Andalucía se inclinaba por reeditar el acuerdo, la estatal fijó como posición sobre una posible confluencia que su tarea era hacer oposición al “Gobierno de la guerra”, un mensaje que marcaba distancias con IU y Movimiento Sumar, miembros de ese gobierno. En verano, la secretaria general de Podemos en Andalucía, Raquel Martínez, y otros miembros de la dirección autonómica firmaron un manifiesto a favor de la unidad de las izquierdas. Pero la dirección estatal afirmó que ello no suponía ninguna novedad. El parlamentario por Córdoba José Manuel Gómez, partidario de la unidad, anunció en septiembre que no concurrirá a las próximas elecciones, anuncio que se produjo después de no ver respaldada por la dirección estatal su apuesta por la confluencia.

Raquel Martínez, secretaria general de Podemos en Andalucía, que ya se mostraba partidaria de mantener la coalición Por Andalucía cuando la dirección estatal enfriaba esa posibilidad.

El tono de la dirección estatal de Podemos ha introducido cambios tras el fracaso en Castilla y León, donde IU tampoco obtuvo representación, aunque triplicó el porcentaje de voto del partido morado. “Es evidente que tenemos que reflexionar”, concedió Fernández entonces. Finalmente, y después de que Por Andalucía haya ido dando múltiples pasos sin Podemos, entre ellos la elección del candidato, Antonio Maíllo, el partido morado ha hecho su oferta pública de pacto. Con la líder de Podemos, Raquel Martínez, de baja médica, la persona encargada de hacer la propuesta de negociación ha sido Delgado, que en febrero, en una entrevista en 7TV, afirmó que al no ser secretario general ni miembro de la dirección andaluza no le correspondían a él las negociaciones con otras formaciones políticas. Pese a ello, el domingo el ex guardia civil ofreció “mano tendida” para una negociación que permita que Podemos subirse al tren en el que ya van juntos IU, Movimiento Sumar e Iniciativa del Pueblo Andaluz.

El candidato de Por Andalucía a la presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, el viernes en Granada tras una reunión con los comités de empresa de varias fundaciones de investigación biosanitaria. Pepe Torres (EFE)

El ofrecimiento de Delgado recibió este lunes desde Madrid un respaldo “pleno” de Fernández, que afirmó que su partido no pone “absolutamente ningún” requisito a IU para entrar. Además, aceptó que “el marco” de la negociación es Por Andalucía, no solo IU, con lo que se abría a unirse a Movimiento Sumar. Esto supone un cambio con respecto al discurso usual de Podemos, que pone como ejemplo de coalición deseable Unidas por Extremadura, donde Movimiento Sumar tuvo un papel residual.

Un portavoz de Podemos señala que la propuesta no se ha producido solo a través de los medios, sino que ha sido trasladada a IU tanto por la dirección andaluza de los morados como por la estatal. Desde ambas direcciones de Podemos coinciden en recalcar que, una vez dado este paso, la pelota queda en el tejado de Izquierda Unida, de la que esperan respuesta en breve.

“Puro relato”

Aunque sin descartar acuerdos de última hora, el mensaje de IU es de escepticismo. “Llevamos desde octubre de 2024 trabajando en repetir la coalición. ¿Mano tendida de Podemos? Después de haber orillado a las voces que desde Andalucía pedían unidad, después de haberse quedado fuera de las negociaciones, ahora quieren que parezca que si no hay unidad es por culpa de los demás. Es puro relato para tener algo que decirles a los suyos”, señala un dirigente, que cree que para que la propuesta de Podemos tenga más credibilidad sería conveniente que la expresara la secretaria general, Ione Belarra.

Juan Antonio Delgado, candidato de Podemos de la presidencia de la Junta, la persona que ha hecho pública la oferta de negociación a IU. David Arjona (EFE)

Otro miembro de IU atribuye el giro de Podemos a los “nervios” ante la “evidencia” —afirma— de que en solitario los morados se quedarán sin representación en Andalucía, donde al no haber formado parte oficialmente de la coalición Por Andalucía en 2022 —sus candidatos entraron como independientes tras no registrarse a tiempo— podrían ser excluidos de los debates en las televisiones públicas. “Solos, saben que aquí compiten con el PACMA”, señala este miembro de IU, que recuerda que, a diferencia de Aragón y Castilla y León, en Andalucía su formación tiene “mucho arraigo”, con 62 alcaldes y unos 5.100 militantes.

Adelante Andalucía

La tercera fuerza a la izquierda del PSOE es Adelante Andalucía, la fundada por Teresa Rodríguez, exlíder de Podemos en la comunidad, que ahora tiene como candidato a la presidencia de la Junta al parlamentario por Cádiz José Ignacio García.

El candidato de Adelante Andalucía a la presidencia de la Junta, José Ignacio García. ADELANTE ANDALUCÍA (Europa Press)

Un portavoz oficial sitúa a Adelante al margen de las especulaciones sobre alianzas y señala que el partido irá solo a las elecciones para disfrutar de total autonomía con respecto a fuerzas políticas de Madrid y de mayor margen para criticar, además de al Gobierno andaluz de Juan Manuel Moreno (PP), al estatal que preside Pedro Sánchez (PSOE).

Así que a la izquierda del PSOE habrá como mínimo dos papeletas. Pero podrían ser tres, si finalmente Podemos no entra en Por Andalucía y presenta a Delgado como candidato.