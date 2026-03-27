Por Andalucía se inspira en la campaña de Madmani, en Nueva York y de Die Linke, en Alemania, para movilizar a la izquierda

El anuncio de la fecha de las elecciones andaluzas por parte del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha espoleado la puesta en marcha de las campañas de los partidos para activar a su electorado el próximo 17 de mayo. La movilización es la palabra clave de todas las formaciones políticas y cada una de ellas despliega estrategias distintas. En el caso de Por Andalucía, la coalición formada por IU, Movimiento Sumar, Iniciativa del Pueblo Andaluz y Alternativa Republicana, su modelo se ha inspirado en las entrevistas puerta a puerta que dieron la victoria al demócrata Zohran Madmani, en Nueva York, y que provocó el ascenso de votos de Die Linke (la Izquierda), en Alemania, gracias a la atracción del voto joven.

La coalición liderada por el coordinador nacional de IU y su candidato a la Junta, Antonio Maíllo, arrancará este sábado una fase de movilización territorial que pasa por visitar las casas de los ciudadanos para presentarles su proyecto pero, sobre todo, poder conocer cuáles son sus inquietudes y recogerlas de cara a la elaboración colectiva del programa. Para esta campaña, bautizada como “De tú a tú”, Por Andalucía se apoya en una de sus fortalezas, la penetración de IU en el territorio andaluz, que cuenta con 5.000 militantes a los que, indican fuentes de la confluencia, hay que sumar los del resto de formaciones que la integran.

Para llevar a cabo esta experiencia del puerta a puerta, Por Andalucía ha habilitado una página web donde quienes quieran participar como voluntarios pueden inscribirse y a través de las que se les ofrecen herramientas de formación para desarrollar este trabajo de entrevistas. Desde que se ha activado la plataforma, hace una semana, se han presentado “centenares de voluntarios”, según las mismas fuentes. “Queremos hablar con la gente, mirarles a los ojos y escuchar lo que de verdad les preocupa”, señala Maíllo sobre la nueva campaña que han puesto en marcha. “Andalucía no es la postal que nos vende Moreno, es la vida cotidiana de millones de personas que necesitan soluciones”, precisa.

Para el dirigente comunista la movilización del electorado de izquierdas es clave para consolidar sus expectativas y para debilitar las expectativas de que Moreno revalide la mayoría absoluta. “Frente a la resignación, movilización. La mejor manera de sacar al PP del gobierno andaluz es que el pueblo andaluz dé un paso al frente”, indica Maíllo.

Adelante Andalucía, la otra coalición a la izquierda del PSOE que concurre a las elecciones andaluzas, junto con Podemos -que aún no ha decidido si lo hará en solitario o se integrará en Por Andalucía- ya ha activado una campaña similar y sus voluntarios llevan casi dos meses visitando a ciudadanos, primero a modo de banco de pruebas en Cádiz, y después también en Málaga y Sevilla. el resto de la comunidad, también tirando de sus militantes y de voluntarios. Este mismo jueves lanzaron una web para incorporar a voluntarios a su campaña y que puedan difundir su proyecto en sus lugares de residencia.

Llevan un año trabajando en este proyecto y para ponerlo en marcha recibieron el asesoramiento de miembros de Die Linke. La intención de la formación andalucista es cerrar este ciclo de entrevistas después de Semana Santa -en este tiempo han realizado unas 3.000, según fuentes de Adelante- para, a partir de las conclusiones de estos encuentros, poder desarrollar el programa y regresar para captar su voto. De sus primeras experiencias piloto obtuvieron constataron que lo que más les preocupa es la sanidad, la vivienda y el discurso del odio y el miedo al migrante.