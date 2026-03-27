Una decena de detenidos en una operación antidroga en Ceuta y otras provincias

Agentes de Policía en las inmediaciones de una vivienda en Ceuta, en una imagen de archivo.

Al menos una decena de personas, entre ellas un ex guardia civil, han sido detenidas en una operación contra el tráfico de drogas que desarrolla la Policía Nacional desde primera hora de este viernes en Ceuta y en otras ciudades de la península, según fuentes conocedoras del dispositivo.

En la ciudad autónoma se han llevado a cabo hasta nueve registros domiciliarios en zonas como la Marina Española, en el centro, el barrio del Príncipe, la avenida del Muelle Cañonero Dato, Arcos Quebrados, Benítez o en la avenida del Teniente Coronel Gautier, informa Efe.

Los agentes se han llevado numerosa documentación de las viviendas y de un garaje registrados en la ciudad autónoma, y también han registrado un salón de shisha, un local donde se comparte tabaco aromatizado en cachimbas comunitarias. Pasadas las 15.00, el dispositivo continuaba en el Polígono de El Tarajal, una zona de naves próxima al paso fronterizo con Marruecos, señalan las mismas fuentes.

En el operativo policial participan agentes de las Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco), Unidades de Intervención Policial (UIP), de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), Policía Científica o guías caninos.

La actuación está relacionada con la intervención, en mayo de 2025, con 500 kilos de hachís en una vivienda, según ha informado el diario local Faro de Ceuta. En aquella ocasión fueron arrestadas tres personas y en la vivienda encontraron varios cubos metálicos de un metro por un metro destinados a ocultar la droga bajo tierra. Cuando los agentes entraron en la casa, justo acababan de descargar la droga.

Hace apenas dos semanas que varias personas con los rostros cubiertos por pasamontañas acabaron con la vida de un hombre de 34 años en la barriada de El Príncipe de la ciudad autónoma. El suceso, que algunas fuentes relacionan con el narcotráfico, todavía permanece bajo investigación. Cuando los sanitarios atendieron a la víctima, todavía herida, comprobaron que llevaba un arma cargada en la cintura. En el lugar del suceso se produjeron “seis o siete” detonaciones. El fallecido es un joven con antecedentes policiales que había nacido en Ceuta, pero que tenía residencia en Algeciras.