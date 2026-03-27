Una decena de detenidos en una operación antidroga en Ceuta y otras provincias
Un ex guardia civil ha sido arrestado en la península durante la actuación policial
Al menos una decena de personas, entre ellas un ex guardia civil, han sido detenidas en una operación contra el tráfico de drogas que desarrolla la Policía Nacional desde primera hora de este viernes en Ceuta y en otras ciudades de la península, según fuentes conocedoras del dispositivo.
En la ciudad autónoma se han llevado a cabo hasta nueve registros domiciliarios en zonas como la Marina Española, en el centro, el barrio del Príncipe, la avenida del Muelle Cañonero Dato, Arcos Quebrados, Benítez o en la avenida del Teniente Coronel Gautier, informa Efe.
Los agentes se han llevado numerosa documentación de las viviendas y de un garaje registrados en la ciudad autónoma, y también han registrado un salón de shisha, un local donde se comparte tabaco aromatizado en cachimbas comunitarias. Pasadas las 15.00, el dispositivo continuaba en el Polígono de El Tarajal, una zona de naves próxima al paso fronterizo con Marruecos, señalan las mismas fuentes.
En el operativo policial participan agentes de las Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco), Unidades de Intervención Policial (UIP), de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), Policía Científica o guías caninos.
La actuación está relacionada con la intervención, en mayo de 2025, con 500 kilos de hachís en una vivienda, según ha informado el diario local Faro de Ceuta. En aquella ocasión fueron arrestadas tres personas y en la vivienda encontraron varios cubos metálicos de un metro por un metro destinados a ocultar la droga bajo tierra. Cuando los agentes entraron en la casa, justo acababan de descargar la droga.
Hace apenas dos semanas que varias personas con los rostros cubiertos por pasamontañas acabaron con la vida de un hombre de 34 años en la barriada de El Príncipe de la ciudad autónoma. El suceso, que algunas fuentes relacionan con el narcotráfico, todavía permanece bajo investigación. Cuando los sanitarios atendieron a la víctima, todavía herida, comprobaron que llevaba un arma cargada en la cintura. En el lugar del suceso se produjeron “seis o siete” detonaciones. El fallecido es un joven con antecedentes policiales que había nacido en Ceuta, pero que tenía residencia en Algeciras.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.