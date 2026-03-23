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España
Obituarios

Muere Manuel Escudero, presidente de la fundación Avanza, el ‘think tank’ del PSOE

El economista apoyó a Pedro Sánchez en las primarias del 2017 y formó parte de la ejecutiva de los socialistas

El economista Manuel Escudero, en una imagen de junio de 2000.Gorka Lejarcegi
José Marcos
José Marcos
Madrid -
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El economista Manuel Escudero, presidente de la Fundación Avanza, el think tank del PSOE, ha fallecido este lunes a los 79 años, según ha confirmado el partido en un mensaje en las redes sociales. “Lamentamos profundamente el fallecimiento de Manuel Escudero, un gran compañero comprometido con la justicia social y el progreso de nuestro país”, han escrito los socialistas en X. “Su dedicación, inteligencia y vocación de servicio dejan una huella imborrable. Todo nuestro cariño a su familia y seres queridos. Que la tierra te sea leve”, concluye el mensaje. Pedro Sánchez ha recordado a su “compañero y amigo” como alguien que “siempre militó en la vanguardia de las ideas” y les “enseñó a pensar desde el compromiso con los valores progresistas”.

Escudero fue uno de los principales apoyos de Sánchez en las primarias de 2017, cuando se hizo de nuevo con la Secretaría General del PSOE. Formó parte de la Comisión Ejecutiva Federal del partido, donde fue secretario de Economía y Empleo. Fue embajador de España en la OCDE entre junio de 2018 y febrero de 2024, cuando cesó para comenzar a trabajar en la creación de la fundación Avanza, considerada el think tank del PSOE.

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