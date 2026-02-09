Dimite un concejal del PP de Valladolid tras ser detenido por amenazar a su compañero sentimental con un arma

El concejal de Deportes de Tudela de Duero (Valladolid, 8.900 habitantes), Óscar Fernández, del PP, ha dimitido este lunes después de haber sido detenido por amenazar a su pareja, otro hombre, con un arma.

Los hechos sucedieron, según la denuncia, en la tarde del pasado sábado en la vivienda familiar que ambos comparten en Tudela de Duero. El hombre agredido avisó a la Guardia Civil de que había sido amenazado con un arma y los agentes personados detuvieron al concejal, quien fue conducido al calabozo antes de pasar a disposición judicial y quedar en libertad por decisión del magistrado ya el domingo.

El PP ha manifestado su repulsa contra lo sucedido y ha condenado la violencia doméstica. Fernández ha entregado su acta tras ser acusado de un delito de amenazas en el ámbito doméstico, según ha comunicado la subdelegación del Gobierno en Valladolid y recogido la agencia Efe.

El Consistorio ha emitido un breve comunicado en el informa de la renuncia del edil: “El Ayuntamiento de Tudela de Duero informa de que Óscar Fernández Giralda ha presentado en el día de hoy su renuncia al acta de concejal de esta corporación municipal por motivos estrictamente personales. Desde el Ayuntamiento se acepta esta decisión, agradeciendo la labor desempeñada durante su etapa como concejal”.

El PP de Castilla y León también ha difundido un breve mensaje sobre lo acontecido: “El Comité de Derechos y Garantías del Partido Popular de Castilla y León, expulsa al concejal de Tudela de Duero, Óscar Fernández Giralda, tras conocer que dicho concejal fue detenido en los últimos días por un presunto delito de amenazas a su pareja. El Partido Popular de Valladolid y el Partido Popular de Castilla y León muestran una vez más su compromiso en la lucha contra la violencia de género y aprovechan para condenar con rotundidad esta lacra”.