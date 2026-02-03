Un jurado juzgará por asesinato al piloto de la narcolancha de Barbate que mató a dos guardias civiles

El juez reclama a Karim El Baqqaly una fianza de 3,3 millones de euros para grantizar el pago de indemnizaciones

El juez de Barbate (Cádiz) que ha instruido el grave ataque en el que los guardias civiles Miguel Ángel González y David Pérez murieron arrollados por una narcolancha el 9 de febrero de 2024 y otros cuatro agentes resultaron heridos ha acordado que un jurado juzgue el caso y que se sienten en el banquillo el piloto de la embarcación, Karim El Baqqaly, y Yassine El Morabet, uno de los tripulantes.

En un auto, fechado el 14 de enero y dado a conocer este martes, el juez ha acordado cerrar la fase de instrucción y abrir el procedimiento de juicio ante el tribunal del jurado.

El juez citó este lunes 2 de febrero a todas las partes a una comparecencia y ha reclamado una fianza de 3,3 millones a Karim El Baqqaly para asegurar indemnizaciones. El resto de los ocupantes de la lancha, también detenidos, serán juzgados en otro procedimiento.

Los indicios recopilados hacen que El Baqqaly se enfrente de forma provisional a dos delitos de asesinato, cuatro delitos de asesinato en grado de tentativa, por las lesiones que ocasionó a los agentes que viajaban en la lancha, y seis delitos de atentado agravado contra la autoridad. El Morabet, considerado colaborador activo porque apuntó a los agentes con un puntero láser en varias ocasiones, será juzgado por seis delitos de atentado agravado contra la autoridad.