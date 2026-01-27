Diez detenidos en un gran operativo policial por el tiroteo en Isla Mayor en el que un agente quedó herido grave

La Policía ha detenido a diez personas este martes por su participación en un tiroteo con armamento de guerra el pasado noviembre en Isla Mayor (Sevilla), en el que un agente quedó herido de gravedad. Los delincuentes se dieron cuenta de que estaban siendo vigilados y comenzaron a disparar. El municipio en el que produjo el tiroteo es una zona donde suele haber escondites para los alijos de droga, conocidos como guarderías, por su proximidad al Guadalquivir.

Desde primera hora, un amplio dispositivo de 250 agentes está realizando registros simultáneos en las provincias de Sevilla y Málaga.

El tiroteo que ha dado pie a esta actuación se produjo en torno a las 7.00 del pasado 8 de noviembre. Era un sábado y varios agentes de la Policía tenía rodeada una nave, situada en el Camino de Toruño, entre Isla Mayor y Aznalcázar, que se sospechaba que se utilizaba como “guardería de droga”. Los delincuentes se dieron cuenta de que estaban siendo vigilados y comenzaron a disparar las armas de guerra que portaban. Las balas cruzaron el chaleco de un agente del Grupo de Respuesta Especial para el Crimen Organizado (Greco) de Jerez de la Frontera (Cádiz) y le dejaron herido de gravedad. El grupo al que pertenece está especializado en combatir la criminalidad organizada y en esta zona está especialmente dedicado al narcotráfico en el entorno del río Guadalquivir y el Guadiana.

En el dispositivo de este martes se han desplegado agentes de la Unidad Central de Droga y Crimen Organizado (Udyco Central), agentes especializados en situaciones de algo riesgo del Grupo Especial de Operaciones (GEO) y Grupos Operativos Especiales de Seguridad (GOES), del Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas, la Unidad Aérea, Guías Caninos, Policía Científica y Policía Judicial de Sevilla y Dos Hermanas. La operación sigue en marcha y no se descartan nuevas actuaciones.