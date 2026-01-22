Cuatro cachorros de pitbull, 72 horas de golpes y un rescate de 68.000 euros

Una organización criminal dispuesta a cobrar un rescate de 800.000 coronas noruegas (unos 68.000 euros), un hombre secuestrado y apaleado durante 72 horas en Alicante y cuatro cachorros de pitbull. Los agentes del grupo de secuestros y extorsiones de la Policía están acostumbrados a trabajar bajo presión, pero el caso en el que tuvieron que actuar de forma urgente el pasado 9 de diciembre les dejó una serie de imágenes curiosas, como ver a los principales sospechosos cambiando con sigilo a unos perros de lugar para no ser descubiertos.

Después de tres días frenéticos, la Policía consiguió liberar al secuestrado, un hombre noruego de 46 años, y detuvo a cuatro miembros de la organización criminal sueca Dalen, vinculada con el narcotráfico y el tráfico de armas. El dinero que reclamaban los secuestradores podría tratarse de una deuda, relata un agente de la operación. Como no lo conseguían, fueron incrementando la violencia, hasta amenazar de muerte al secuestrado. Tres de los arrestados han ingresado en prisión provisional.

Para conseguir las 800.000 coronas noruegas, los secuestradores comenzaron quitándole cuatro cachorros a la víctima, relatan fuentes policiales. Como se negó a pagarles, asaltaron al hombre cuando estaba en el dúplex de un amigo en Orihuela y se lo llevaron por la fuerza. El “teléfono 24 horas” de la sección de secuestros y extorsiones de la Comisaría General de Policía Judicial recibió un aviso de lo que estaba ocurriendo y desplazó un equipo hasta la zona.

En las siguientes horas se activó una cuenta atrás para liberar al secuestrado con vida. Los sospechosos comenzaron a enviar vídeos a la familia y al amigo de la víctima, grabados con móviles, en los que se veía al propio secuestrado, con signos de haber sido golpeado. Un gran despliegue policial, con motivo de un ajuste de cuentas de un ciudadano británico que investigaba la Guardia Civil y que no tenía nada que ver con el secuestro alteró a los secuestradores y a los agentes. Los sospechosos pensaron que los habían descubierto e iban a por ellos. Los agentes que la víctima había fallecido, relata un agente conocedor de la investigación. En ese estado de nervios, los secuestradores decidieron llevar a la víctima a su casa, en San Pedro del Pinatar (Murcia), no sin antes amenazarle para que no se moviera de allí. “Le dijeron que como saliera de la vivienda, lo mataban, y no se movió de allí”, añade el agente.

Los agentes localizaron el domicilio y encontraron a la víctima del secuestro. Le pusieron a buen recaudo y le llevaron a un centro de salud, donde le curaron una serie de contusiones que tenía en la cara en el pecho. A continuación, fueron a por los sospechosos. Les arrestaron en el aparcamiento de un centro comercial de Alicante. “¿Vosotros sois policías?“, preguntó uno de ellos a los agentes. Al responderle que sí, se tranquilizaron. “¡Menos mal!”, les dijeron. “Si llega a ser un miembro de una banda rival, la situación habría sido muy distinta”, apuntan fuentes de la investigación.

Uno de los arrestados llevaba en ese momento las mismas zapatillas deportivas que utilizó para pisarle la cabeza a la víctima en los vídeos que enviaron a los familiares y otro de ellos la documentación, según ha informado este jueves la Policía en un comunicado.

El grupo criminal Dalen, también conocido como Dalennätverket, tiene su ámbito de actuación en el sur de Estocolmo, donde mantienen una lucha con otras organizaciones. Su líder, Mikael Michalis N., alias El Griego, fue detenido en Quintana Roo, en el sureste de México, el pasado 11 de octubre. Las autoridades suecas le reclamaban por tráfico de armas, drogas y lavado de dinero. Las fuentes consultadas consideran que los arrestados por este secuestro, investigado en la operación Whaterwheel, estaban “disfrutando de la zona”. Ocupaban viviendas de alquiler, algo que dificultó que los investigadores pudieran localizarles. En la operación han participado, además de los agentes de la Comisaría General de Policía Judicial, agentes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) y de la Brigada Provincial de Alicante.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial como presuntos responsables de los delitos de secuestro, robo con violencia e intimidación, lesiones y pertenencia a organización criminal.

Hasta septiembre de 2025, último dato estadístico hecho público por el Ministerio del Interior, se habían contabilizado 87 secuestros en España, siete de ellos en Alicante. Andalucía (34), Cataluña (10) y la Comunidad Valenciana (9) con las regiones en las que más casos se han denunciado. Con respecto al mismo periodo del año pasado, los secuestros se han incrementado en un 17%.