Ir al contenido
_
_
_
_
España
Sucesos

Detenido por quemar el coche del alcalde como venganza por una multa y con cócteles molotov que aprendió a hacer en YouTube

El arrestado, de 26 años, provocó un incendio en el vehículo del regidor de San Cristóbal de Segovia que hizo arder otros cuatro y causó daños de 150.000 euros

Juan Navarro
Juan Navarro
Valladolid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 26 años por provocar un incendio en San Cristóbal de Segovia (Segovia) al arrojar un cóctel molotov sobre el coche del alcalde como represalia por unas multas. Los hechos sucedieron en febrero de 2025 y para ello el detenido aprendió en YouTube cómo preparar artesanalmente estos artefactos explosivos que lanzó una noche sobre el vehículo del regidor. Las llamas se extendieron sobre un total de cuatro automóviles y causaron daños por valor de 150.000 euros. Además, los vecinos de las proximidades tuvieron que ser confinados hasta que los bomberos controlaron el fuego. El autor está acusado de un delito de daños agravados tras provocar ese incendio. Desde el principio se trabajó con la hipótesis de que las llamas comenzaron de forma intencionada en el coche del primer edil y que luego alcanzaron al resto de vehículos que sufrieron importantes daños.

Los hechos sucedieron el pasado 25 de febrero de 2025 en la localidad segoviana de San Cristóbal de Segovia. Allí se produjo, según ha detallado la Guardia Civil en un comunicado, un “incendio intencionado que afectó a cuatro vehículos y a la fachada de una vivienda”. Entonces comenzó “una larga y exhaustiva investigación desarrollada por guardias civiles especializados en la investigación de delitos contra el patrimonio y del laboratorio de criminalística de la comandancia”. Las pesquisas han permitido concluir que el responsable “habría utilizado dos artefactos incendiarios tipo cóctel molotov, que aprendió a confeccionar con tutoriales de YouTube”. El individuo, de 26 años, pretendía quemar el coche del alcalde de la localidad, Óscar Moral (PSOE), con quien se había enfrentado anteriormente y a quien pretendía someter a represalias “a varias actuaciones administrativas relacionadas con la expropiación de terrenos y la imposición de sanciones municipales”.

El lanzamiento de los cócteles molotov propició que las llamas afectaran a este vehículo y a otros que estaban estacionados en las proximidades así como a la fachada de un edificio colindante. Los daños ascienden a “más de 150.000 euros, constituyendo un perjuicio de notable gravedad tanto para el patrimonio particular como para la seguridad pública”.

El ataque con ese artefacto explosivo se saldó sin heridos o daños humanos más allá de los materiales, aunque varios residentes de los alrededores de esos coches atacados fueron conminados a quedarse en sus viviendas para evitar riesgos hasta que los bomberos pudieron extinguir el foco y que este no se propagara a más inmuebles, siendo las llamas muy violentas a causa del combustible almacenado en los depósitos de esos automóviles afectados. La Guardia Civil ha comunicado que el detenido acusado de este delito y las diligencias del caso, tras los meses de investigación, se han remitido al Tribunal de Instancia, Sección Civil y de Instrucción número 3 de Segovia, que se ha hecho cargo del procedimiento judicial del acusado del delito de daños agravados.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Juan Navarro
Juan Navarro
Colaborador de EL PAÍS en Castilla y León, Asturias y Cantabria desde 2019. Aprendió en esRadio, La Moncloa, buscándose la vida y pisando calle. Grado en Periodismo en la Universidad de Valladolid, máster en Periodismo Multimedia de la Universidad Complutense de Madrid y Máster de Periodismo EL PAÍS. Autor de 'Los rescoldos de la Culebra'.
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Muere un hombre de 56 años tras declararse un incendio en su casa en Ciempezuelos

Agencias | Madrid

El bar del incendio de Crans-Montana no había sido inspeccionado en los últimos cinco años

Raquel Villaécija | París

Archivado En

_

Últimas noticias

Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Baliza de emergencia V16 homologada por la DGT con geolocalización 3.0. COMPRA POR 39,85€
escaparate
Calentador de manos eléctrico con 4 niveles de temperatura y una duración de hasta 9 horas. COMPRA POR 12,63€
escaparate
Auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.4 y reducción de ruido. COMPRA POR 23,99€ (73% DE DESCUENTO)
escaparate
Lámpara de lectura flexible para el cuello con 3 niveles de luz y función de memoria. COMPRA POR 16,99€
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_