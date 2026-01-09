Detenido por quemar el coche del alcalde como venganza por una multa y con cócteles molotov que aprendió a hacer en YouTube

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 26 años por provocar un incendio en San Cristóbal de Segovia (Segovia) al arrojar un cóctel molotov sobre el coche del alcalde como represalia por unas multas. Los hechos sucedieron en febrero de 2025 y para ello el detenido aprendió en YouTube cómo preparar artesanalmente estos artefactos explosivos que lanzó una noche sobre el vehículo del regidor. Las llamas se extendieron sobre un total de cuatro automóviles y causaron daños por valor de 150.000 euros. Además, los vecinos de las proximidades tuvieron que ser confinados hasta que los bomberos controlaron el fuego. El autor está acusado de un delito de daños agravados tras provocar ese incendio. Desde el principio se trabajó con la hipótesis de que las llamas comenzaron de forma intencionada en el coche del primer edil y que luego alcanzaron al resto de vehículos que sufrieron importantes daños.

Más información Hallados muertos una pareja de jóvenes en un coche con la calefacción puesta y aparcado en un garaje de Soria

Los hechos sucedieron el pasado 25 de febrero de 2025 en la localidad segoviana de San Cristóbal de Segovia. Allí se produjo, según ha detallado la Guardia Civil en un comunicado, un “incendio intencionado que afectó a cuatro vehículos y a la fachada de una vivienda”. Entonces comenzó “una larga y exhaustiva investigación desarrollada por guardias civiles especializados en la investigación de delitos contra el patrimonio y del laboratorio de criminalística de la comandancia”. Las pesquisas han permitido concluir que el responsable “habría utilizado dos artefactos incendiarios tipo cóctel molotov, que aprendió a confeccionar con tutoriales de YouTube”. El individuo, de 26 años, pretendía quemar el coche del alcalde de la localidad, Óscar Moral (PSOE), con quien se había enfrentado anteriormente y a quien pretendía someter a represalias “a varias actuaciones administrativas relacionadas con la expropiación de terrenos y la imposición de sanciones municipales”.

El lanzamiento de los cócteles molotov propició que las llamas afectaran a este vehículo y a otros que estaban estacionados en las proximidades así como a la fachada de un edificio colindante. Los daños ascienden a “más de 150.000 euros, constituyendo un perjuicio de notable gravedad tanto para el patrimonio particular como para la seguridad pública”.

El ataque con ese artefacto explosivo se saldó sin heridos o daños humanos más allá de los materiales, aunque varios residentes de los alrededores de esos coches atacados fueron conminados a quedarse en sus viviendas para evitar riesgos hasta que los bomberos pudieron extinguir el foco y que este no se propagara a más inmuebles, siendo las llamas muy violentas a causa del combustible almacenado en los depósitos de esos automóviles afectados. La Guardia Civil ha comunicado que el detenido acusado de este delito y las diligencias del caso, tras los meses de investigación, se han remitido al Tribunal de Instancia, Sección Civil y de Instrucción número 3 de Segovia, que se ha hecho cargo del procedimiento judicial del acusado del delito de daños agravados.