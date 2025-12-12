Al menos tres muertos en una colisión de dos camiones en Sevilla
Se desconocen las causas del accidente que se ha producido en la A-66
Una colisión de dos camiones a la altura del municipio sevillano de Guillena ha provocado la muerte de, al menos tres personas, tal y como han confirmado fuentes de la Guardia Civil. Se desconoce, por el momento, si hay más heridos y todo a punta a que los fallecidos eran los pasajeros de ambos vehículos.
De acuerdo con los testimonios de algunos testigos, los dos camiones habrían quedado atrapados entre sí, provocando el colapso de otros vehículos en la A-66 en dirección a Sevila. Hasta la zona, además de los agentes de la Guardia Civil, se han desplazado sanitarios, operarios de mantenimiento de carreteras y efectivos del cuerpo de bomberos.
Por el momento se desconocen las causas del accidente. La DGT ha informado de que la circulación en sentido Sevilla permanece cortada a la altura del kilometro 797,5 y que se ha habilitado un desvío alternativo
