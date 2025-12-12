Ir al contenido
España
suceso

Al menos tres muertos en una colisión de dos camiones en Sevilla

Se desconocen las causas del accidente que se ha producido en la A-66

Eva Saiz
Eva Saiz
Sevilla -
Una colisión de dos camiones a la altura del municipio sevillano de Guillena ha provocado la muerte de, al menos tres personas, tal y como han confirmado fuentes de la Guardia Civil. Se desconoce, por el momento, si hay más heridos y todo a punta a que los fallecidos eran los pasajeros de ambos vehículos.

De acuerdo con los testimonios de algunos testigos, los dos camiones habrían quedado atrapados entre sí, provocando el colapso de otros vehículos en la A-66 en dirección a Sevila. Hasta la zona, además de los agentes de la Guardia Civil, se han desplazado sanitarios, operarios de mantenimiento de carreteras y efectivos del cuerpo de bomberos.

Por el momento se desconocen las causas del accidente. La DGT ha informado de que la circulación en sentido Sevilla permanece cortada a la altura del kilometro 797,5 y que se ha habilitado un desvío alternativo

Eva Saiz
Redactora jefa en Andalucía. Ha desarrollado su carrera profesional en el diario como responsable de la edición impresa y de contenidos y producción digital. Formó parte de la corresponsalía en Washington y ha estado en las secciones de España y Deportes. Licenciada en Derecho por Universidad Pontificia Comillas ICAI- ICADE y Máster de EL PAÍS.
