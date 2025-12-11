Peramato, a la cúpula fiscal en su toma de posesión: “Mi compromiso es dialogar. La Fiscalía no es una persona, es un colectivo”

Teresa Peramato ha tomado este jueves posesión como fiscal general del Estado. Y lo ha hecho rodeada de varios de sus antecesores, incluido Álvaro García Ortiz, quien ha asistido a su primer acto público tras la condena por revelación de datos reservados del Tribunal Supremo que le inhabilitó para ese cargo. A él ha dirigido su sucesora sus primeras palabras: “Quiero expresar públicamente mi reconocimiento, mi respeto, mi admiración y agradecimiento a mi predecesor más inmediato y mi cariño a él y a toda su familia. ¡Gracias!”, una mención que ha provocado el aplauso de un amplio sector de los invitados al acto que se ha celebrado en la sede de la Fiscalía General.

Como ya señaló en su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso, Peramato ha admitido que el procedimiento penal que ha acabado con la condena de García Ortiz ha abierto “una herida profunda que ha atravesado la Fiscalía española y que debe sanar”. “Confío en que lo hará bajo mi dirección y con el esfuerzo de todas y todos los fiscales de este país. Cuento con vosotros”, ha expresado la nueva jefa del ministerio público, quien ha tenido una mención especial para el Consejo Fiscal, el principal órgano asesor del fiscal general, y a la Junta de Fiscales de Sala, la máxima categoría de la carrera.

Sectores de ambos órganos mantuvieron fuertes enfrentamientos con García Ortiz y su sucesora les ha querido poner en valor y tenderles la mano como “pilares esenciales en la arquitectura institucional del ministerio público” y “fundamentales para la toma de decisiones estratégicas”. “Mi compromiso es escuchar, dialogar y construir juntos. Porque la Fiscalía no es una persona: es un colectivo, una comunidad. Una misión compartida”, ha afirmado Peramato, quien lucía en la solapa la mariposa violenta, símbolo de la violencia de género, a la que ha dedicado gran parte de su carrera.

Al acto, además de García Ortiz, han asistido varios fiscales generales, tanto de la etapa en el Gobierno de Mariano Rajoy, como Eduardo Torres-Dulce y Consuelo Madrigal, como las otras dos predecesoras de Peramato nombradas por los gobiernos de Pedro Sánchez, María José Segarra y Dolores Delgado. “Asumir la jefatura del ministerio fiscal es el mayor compromiso de mi vida profesional. Una trayectoria de treinta y cinco años de servicio a esta institución, que ha sido mi casa, mi vocación y mi razón de ser”, ha dicho la nueva responsable de la Fiscalía, quien se ha emocionado al mostrar sus agradecimientos a su esposo y sus dos hijos y a su madre, Irene, de casi 91 años y quien no ha podido asistir al acto, pero a la que Peramato ha citado como una mujer “valiente y lideresa”.

Peramato ha anunciado que su mano derecha será el hasta ahora fiscal superior de Baleares, Julio Cano Antón, a quien ha nombrado fiscal de sala jefe de la Secretaría Técnica.