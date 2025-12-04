Ir al contenido
_
_
_
_
España
DGT

Tráfico prevé 5,7 millones de desplazamientos durante el puente de la Constitución

Las segundas residencias, las zonas turísticas de descanso y las ciudades con tradición navideña son los principales destinos de estos tres días festivos

F. Javier Barroso
F. Javier Barroso
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

El puente de la Constitución y de la Inmaculada se ha convertido desde hace tiempo en uno de los de mayor incidencia en las carreteras. La proximidad de los días navideños hace que muchas personas acudan a los lugares con tradición en estas fiestas para ver las iluminaciones, comprar regalos o adquirir décimos del Sorteo Extraordinario de Navidad, entre otras actividades. Este año, la celebración del puente resulta más corta que en otras ocasiones al caer el primer festivo en sábado. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha previsto una operación especial en la que se calcula que habrá 5,7 millones de desplazamientos de largo recorrido desde las tres de la tarde del viernes 5 de diciembre y hasta la medianoche del lunes 8.

Las segundas residencias, las zonas turísticas y las ciudades con tradición navideña, como Madrid o Vigo, son los destinos a los que más acuden las familias durante estos días. La DGT ha previsto un conjunto de medidas de regulación, ordenación y vigilancia del tráfico, en el que intervendrán agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, los ocho centros de gestión del tráfico de la DGT y el personal de mantenimiento e instalación de medidas de las carreteras. Todo ello se verá apoyado por medios técnicos como los radares fijos y móviles de control de velocidad, además de helicópteros, drones y las cámaras, con el objetivo de que se respeten las normas de tráfico.

Como es habitual en fechas de desplazamientos masivos, no se descarta la instalación de carriles reversibles y adicionales en las horas de mayor afluencia de coches y el establecimiento de itinerarios alternativos. A ello se unirá la paralización de las obras en las carreteras, la limitación en las pruebas deportivas y la restricción de circulación para los camiones de mercancías y a los que transportan determinadas mercancías en ciertos tramos, fechas y horas.

El dispositivo establecido se puede consultar en la web de la DGT. Según las previsiones de Tráfico, los principales problemas se darán el viernes 5, entre las 17.00 y las 22.00, y el sábado 6, entre las 10.00 y las 14.00. Este último día también estará marcado por los trayectos cortos a zonas de ocio y comerciales en los núcleos urbanos o sus proximidades, al ser una jornada festiva.

El domingo 7 habrá tráfico intenso en las salidas de los grandes núcleos urbanos y en trayectos cortos a las zonas de ocio. El regreso se prevé para las primeras horas de la tarde, antes de que anochezca.

El regreso del puente el lunes 6 provocará, previsiblemente, atascos y problemas de circulación en las principales carreteras y autovías, además de en las carreteras de acceso a zonas de montaña. Destacan por su importancia la red denominada red de interés general —formada por autopistas y autovías—. Los problemas se desplazarán después a los accesos de los grandes núcleos urbanos.

La DGT recomienda, como es habitual en estas previsiones de alta ocupación de las carreteras, informarse del estado de la circulación a través de las cuentas de X @informacionDGT y @DGTes, de los boletines informativos en radio y televisión, en el teléfono 011 o en el mapa de tráfico https://etraffic.dgt.es/etrafficWEB/ disponible en la página web de este organismo dependiente del Ministerio del Interior.

81 fallecidos en las carreteras en noviembre

En noviembre se han registrado en las carreteras 76 siniestros mortales en los que han fallecido 81 personas, seis menos que en el mismo mes de 2024, según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT). Estas cifras se producen en un contexto en el que la movilidad sigue aumentando, un 5,49% más respecto a noviembre del año anterior. Del 1 al 30 de noviembre de este año, se han registrado 36,4 millones de movimientos de largo recorrido.

El día con más víctimas mortales fue el domingo 2, con ocho fallecidos. Por el contrario, durante noviembre se registraron cuatro días con cero fallecidos: el martes 4, el viernes 7, el miércoles 19 y el martes 25.

Desde el 1 de enero y hasta el 30 de noviembre, han fallecido en las carreteras 1.024 personas, 30 menos que en el mismo periodo del pasado año.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

F. Javier Barroso
F. Javier Barroso
Soy redactor de la Unidad de Edición de EL PAÍS, periódico al que llegué en 1994 para trabajar en la sección de Madrid. He colaborado en la SER, Onda Madrid, TVE, Telemadrid y Cuatro, entre otros medios. Licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, estoy especializado en Sucesos y Tribunales. Además, soy abogado y criminólogo.
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Tráfico inicia una campaña de vigilancia a las furgonetas, en plena semana del Black Friday

F. Javier Barroso | Madrid

El nuevo carril Bus-VAO de la A-2 comenzará a funcionar a principios de 2026

F. Javier Barroso | Madrid

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.4. COMPRA POR 22,79€ (75% DE DESCUENTO)
Auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.4. COMPRA POR 22,79€ (75% DE DESCUENTO)
escaparate
Luz de emergencia V16 VZero de alta potencia. COMPRA POR 38,50€ (23% DE DESCUENTO)
Luz de emergencia V16 VZero de alta potencia. COMPRA POR 38,50€ (23% DE DESCUENTO)
escaparate
Paraguas plegable automático anti viento. COMPRA POR 9,49€ (47% DE DESCUENTO)
Paraguas plegable automático anti viento. COMPRA POR 9,49€ (47% DE DESCUENTO)
escaparate
Pack de 59 cápsulas de Fairy Platinum. COMPRA POR 14,99€ (40% DE DESCUENTO)
Pack de 59 cápsulas de Fairy Platinum. COMPRA POR 14,99€ (40% DE DESCUENTO)
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_