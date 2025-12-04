Tráfico prevé 5,7 millones de desplazamientos durante el puente de la Constitución

El puente de la Constitución y de la Inmaculada se ha convertido desde hace tiempo en uno de los de mayor incidencia en las carreteras. La proximidad de los días navideños hace que muchas personas acudan a los lugares con tradición en estas fiestas para ver las iluminaciones, comprar regalos o adquirir décimos del Sorteo Extraordinario de Navidad, entre otras actividades. Este año, la celebración del puente resulta más corta que en otras ocasiones al caer el primer festivo en sábado. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha previsto una operación especial en la que se calcula que habrá 5,7 millones de desplazamientos de largo recorrido desde las tres de la tarde del viernes 5 de diciembre y hasta la medianoche del lunes 8.

Las segundas residencias, las zonas turísticas y las ciudades con tradición navideña, como Madrid o Vigo, son los destinos a los que más acuden las familias durante estos días. La DGT ha previsto un conjunto de medidas de regulación, ordenación y vigilancia del tráfico, en el que intervendrán agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, los ocho centros de gestión del tráfico de la DGT y el personal de mantenimiento e instalación de medidas de las carreteras. Todo ello se verá apoyado por medios técnicos como los radares fijos y móviles de control de velocidad, además de helicópteros, drones y las cámaras, con el objetivo de que se respeten las normas de tráfico.

Como es habitual en fechas de desplazamientos masivos, no se descarta la instalación de carriles reversibles y adicionales en las horas de mayor afluencia de coches y el establecimiento de itinerarios alternativos. A ello se unirá la paralización de las obras en las carreteras, la limitación en las pruebas deportivas y la restricción de circulación para los camiones de mercancías y a los que transportan determinadas mercancías en ciertos tramos, fechas y horas.

El dispositivo establecido se puede consultar en la web de la DGT. Según las previsiones de Tráfico, los principales problemas se darán el viernes 5, entre las 17.00 y las 22.00, y el sábado 6, entre las 10.00 y las 14.00. Este último día también estará marcado por los trayectos cortos a zonas de ocio y comerciales en los núcleos urbanos o sus proximidades, al ser una jornada festiva.

El domingo 7 habrá tráfico intenso en las salidas de los grandes núcleos urbanos y en trayectos cortos a las zonas de ocio. El regreso se prevé para las primeras horas de la tarde, antes de que anochezca.

El regreso del puente el lunes 6 provocará, previsiblemente, atascos y problemas de circulación en las principales carreteras y autovías, además de en las carreteras de acceso a zonas de montaña. Destacan por su importancia la red denominada red de interés general —formada por autopistas y autovías—. Los problemas se desplazarán después a los accesos de los grandes núcleos urbanos.

La DGT recomienda, como es habitual en estas previsiones de alta ocupación de las carreteras, informarse del estado de la circulación a través de las cuentas de X @informacionDGT y @DGTes, de los boletines informativos en radio y televisión, en el teléfono 011 o en el mapa de tráfico https://etraffic.dgt.es/etrafficWEB/ disponible en la página web de este organismo dependiente del Ministerio del Interior.