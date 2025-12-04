La Fiscalía abre diligencias contra el líder del PSOE en Torremolinos por un presunto caso de acoso sexual

La Fiscalía de Violencia sobre la Mujer de Málaga ha abierto diligencias de investigación después de que una militante del PSOE local denunciara por presunto acoso sexual al secretario general del partido en Torremolinos (Málaga, 70.933 habitantes), Antonio Navarro. Fuentes del ministerio fiscal han explicado que se trata de estudiar lo ocurrido y reunir información para decidir si formulan denuncia o archivan el caso. El escrito presentado por la víctima, militante socialista en el municipio malagueño, recoge que desde septiembre de 2021 ha recibido cientos de mensajes “de contenido sexual, insinuaciones y proposiciones no deseadas ni consentidas” por parte de Navarro, quien también es concejal del ayuntamiento y diputado provincial. El PSOE ha pedido a su comisión ejecutiva federal la suspensión cautelar de la militancia del líder torremolinense y, además, le ha pedido que ponga “inmediatamente” a disposición del partido sus cargos institucionales.

En un comunicado, el PSOE de Málaga recalca que ha pedido a la Comisión Ejecutiva Federal del partido la suspensión cautelar de militancia de Navarro y al político lo insta a que dimita de sus cargos. “No vamos a tolerar ningún comportamiento que suponga acoso alguno a una mujer. El PSOE es un espacio libre de acoso y un espacio de seguridad para todas las mujeres”, insisten los socialistas malagueños.

La denuncia llegó hasta la fiscalía de la ciudad andaluza el pasado 10 de noviembre. Lo hizo seis meses después de que la mujer pusiera en conocimiento del partido, a través de sus cauces internos, lo que estaba ocurriendo. La formación política le respondió y lo elevó a la ejecutiva regional y, después, a la comisión ejecutiva federal, que creó una comisión específica para este caso. Fuentes del partido explican que se dio audiencia a ambas partes y se solicitó más documentación. El PSOE confirmó este miércoles que los hechos denunciados estaban siendo objetivo de examen por parte del “órgano contra el acoso” que “trabaja con plena autonomía y con la obligada privacidad”, subrayaron fuentes de la formación política en un comunicado. La mujer volvió a insistir, según recoge la Cadena SER, el pasado mes de octubre. Y, finalmente, acabó también presentando un escrito ante el ministerio fiscal donde subrayaba la naturaleza “misógina, intimidatoria y agresiva” del denunciado.

El documento presentado por la militante socialista en Torremolinos recoge decenas de frases escritas supuestamente por el secretario general del PSOE en la ciudad que reflejan tonos que nada tienen que ver con asuntos municipales o profesionales y, en ocasiones, “también en horario nocturno y fuera del ámbito laboral”. Las conversaciones, todas a través de la aplicación de WhatsApp, se remontan a septiembre de 2021. “No me esquives, que te quiero meter ficha”, le decía durante una conversación de trabajo. “Lo a gusto que estaríamos ahora con una copa de vino y un sofá”, le insiste mientras la mujer trata de obviar el comentario y reconducir la conversación. “Es que estás muy buena”, le dice para preguntarle posteriormente: “¿Ese escote lo has tenido siempre?”.

La víctima también asegura que Navarro le tocó el culo sin su consentimiento y que ella rechazó ese gesto, avisando de que informaría a la dirección del partido si insistía. Más tarde, él intentó pedirle disculpas y llegó a enviarle alrededor de medio centenar de mensajes durante casi cinco horas. Y que durante los días posteriores, entre asuntos profesionales, insistía con mensajes como estos: “Cuando te enfadas te pones muy guapa”, “Iré depilado por si tienes un desliz” o “Te ponía ahora de vuelta y media”. Para la denunciante, todos estos hechos podrían constituir un delito de acoso sexual y delitos de coacciones y acoso reiterado; además de que en su caso podrían enmarcarse dentro de la violencia de género

“Espacio libre de acoso”

Tras conocerse la denuncia, el PSOE de Málaga emitió este miércoles un comunicado en el que decía que el caso estaba bajo investigación del partido y mostraban “su compromiso inquebrantable con la igualdad y su rechazo absoluto a cualquier acoso contra las mujeres”. El texto incluía un aviso: “Si la fiscalía abriese diligencias, esta dirección provincial formularía a la Comisión Ejecutiva Federal la solicitud de suspensión cautelar de militancia” de Navarro. Este jueves, cuando se ha conocido la investigación de la fiscalía, la dirección provincial ha solicitado a la Comisión Ejecutiva Federal esa suspensión y también ha pedido al denunciado que sus cargos institucionales a disposición del partido “inmediatamente”. “No vamos a tolerar ningún comportamiento que suponga acoso alguno a una mujer. El PSOE es un espacio libre de acoso y un espacio de seguridad para todas las mujeres. Ese es un compromiso inquebrantable de la dirección provincial del PSOE de Málaga”, ha señalado José Aguilar, secretario general del PSOE de Málaga.

Antonio Navarro es secretario general del PSOE en Torremolinos desde abril de este año, cuando ganó una ajustada votación en la asamblea local, que le servía para recuperar un cargo que había perdido un año antes en una moción de censura y después de llegar al cargo a principios de 2022. Antes, había pasado cinco años como secretario de organización. También es concejal en el Ayuntamiento de Torremolinos desde 2019 y desde julio de 2023 es diputado en la Diputación Provincial de Málaga. El perfil en el organismo supramunicipal recoge que está cursando un Grado en Economía online en la Universitat Oberta de Catalunya y que antes estudió un ciclo formativo de grado medio en gestión administrativa en Colmenar Viejo. Militó en las Juventudes Socialistas de Tres Cantos entre 1999 y 2003, y desde 2010 es militante del PSOE de Torremolinos. Su carrera profesional, iniciado en el año 2000, ha estado siempre ligada a puestos como agente de ventas de distintas compañías.