La defensa pide la abslución del fiscal general: “No hay ninguna prueba porque no puede haberla”

El juicio a Álvaro García Ortiz, el primero celebrado contra un fiscal general del Estado, ha quedado este jueves visto para sentencia. La vista oral ha acabado con la intervención de la Abogacía del Estado, que ha pedido la absolución de García Ortiz. “Los hechos carecen de base probatoria [...] Se ha criminalizado una actividad institucional de dación de cuentas y de emisión de un comunicado oficial para salir al paso de una información que ponía en cuestión a la institución, a los fiscales y al fiscal general del Estado”, ha asegurado el abogado José Ignacio Ocio. La Abogacía ha acusado al empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso y procesado por fraude fiscal y falsedad documental, de actuar con “mala fe” por omitir datos relevantes en la querella que ha llevado al banquillo a García Ortiz. Ocio también ha sostenido que es el propio González Amador quien rompió la confidencialidad de las negociaciones de su abogado con la Fiscalía al reenviarle un correo del fiscal del caso al jefe de gabinete de la presidenta madrileña y al dar detalles de esa negociación con un periodista de El Mundo.

La intervención del abogado del Estado ha puesto fin a un juicio histórico durante el que el jefe del ministerio público ha ocupado durante seis jornadas la posición de acusado. García Ortiz podía haber hecho uso de su derecho a pronunciar unas últimas palabras antes de que el presidente del tribunal diera por terminada la vista, pero ha renunciado a ello. Con esa decisión, el último alegato escuchado en la sala es el del abogado del Estado, quien ha asegurado que el fiscal general es inocente y ha intentado rebatir uno a uno todos los indicios desgranados horas antes por las acusaciones. “No hay absolutamente ninguna prueba porque no puede haberla”, ha afirmado.

Uno de los pilares de la defensa es negar que se den los requisitos para que haya existido el delito de revelación de secretos que se atribuye a García Ortiz. El abogado ha recordado que la jurisprudencia del Supremo establece que algo deja de ser secreto cuando ha sido conocido por los medios de comunicación, y seis periodistas que han declarado como testigos han asegurado que conocieron el supuesto secreto —que González Amador reconocía sus delitos para intentar un acuerdo de conformidad que le redujera la pena― antes de que el fiscal general recibiera el correo que centra la investigación. Ocio ha recalcado la “verosimilitud” de estos testimonios, algunos de ellos acreditados con mensajes de WhatsApp que se han incorporado a la causa.

La defensa rechaza el argumento de las acusaciones de que estos testigos no son creíbles porque se amparan en el secreto profesional para no revelar la fuente de su información. El abogado ha citado en este punto el voto particular que emitió el magistrado del Supremo Andrés Palomo contra el procesamiento de García Ortiz: “Negar por un órgano judicial eficacia a ese testimonio porque pudiendo identificar la fuente no lo hacen es una exigencia de renuncia a un derecho de previsión constitucional difícilmente comprensible”.

No obstante, la Abogacía defiende que, incluso sin el testimonio de estos periodistas, el reconocimiento de los delitos por parte de González Amador no era ya secreto cuando García Ortiz recibió el correo, porque había sido el propio empresario y su entorno quienes habían roto esa supuesta confidencialidad. Esto ocurrió, ha afirmado el abogado, cuando la pareja de Ayuso reenvió a Miguel Ángel Rodríguez el correo que le acaba de mandar su abogado en el que el fiscal del caso se mostraba abierto a aceptar un acuerdo de conformidad; pero también cuando el propio González Amador conversó en la mañana del 13 de marzo con el periodista de El Mundo que, unas horas después, a las 21.29, firmó la noticia que recogía la versión falsa de que era el ministerio público quien había ofrecido un pacto al empresario.

Esa información incluía detalles del acuerdo que negociaba la pareja de Ayuso y entrecomillados del correo que había enviado el fiscal a su abogado. “Cuando el titular de un secreto hace partícipe a terceros se pierde el secreto”, ha advertido Ocio. “Habrá que preguntarse si hablar con un periodista y pasarle [el correo] al jefe de gabinete de tu pareja son actos propios de la tutela que pretende ahora. Lo que no puede es revelar esos términos de la conformidad y, a renglón seguido, decir que esas conversaciones siguen siendo reservadas”.

La defensa sostiene también que, aun en el caso de que el Supremo considere que sí se reveló un secreto de la pareja de Ayuso, no hay ninguna prueba de que fuera el fiscal general quien filtró el correo. La Abogacía ha intentado desacreditar los indicios en los que se basó el Supremo para juzgar al jefe del ministerio público y los que, según las acusaciones. se han sumado durante el juicio. Entre ellos, el principal: que el correo se difundió en los medios apenas una hora y media después de que lo recibiera García Ortiz.

Para la Abogacía esta es “una inferencia de escaso valor” porque a ese mail también tuvo acceso a la misma hora la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra (esta cinco minutos antes que el jefe del ministerio público); la jefa provincial, Pilar Rodríguez; y la decana de delitos económicos, Virna Rodríguez. Ese correo, además, ha argumentado el abogado, adquirió relevancia cuando se publicó la noticia de El Mundo a las 21.29 y, en ese momento, también tenían acceso a él “desde la comodidad de sus casas” otras 16 personas (fiscales y funcionarios de la Fiscalía) en la cuenta genérica de correo a la que el abogado de González Amador envió el mail. La defensa se ha preguntado por qué, de todos ellos, el Supremo solo ha investigado a García Ortiz y a Rodríguez (a la que finalmente eximió). “Es una laguna de la investigación, no ha ninguna explicación”, ha dicho.