La baja médica permitiría a Mazón eludir las comisiones de investigaciones sobre la dana
Susana Camarero asumiría la presidencia de la Generalitat en funciones
El presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, ha anunciado este lunes su dimisión en una declaración institucional y ha pedido al PP y Vox que elijan un nuevo jefe del Consell. Fuentes de la Generalitat también han indicado que, tras el pleno del Consell de este martes, Mazón “parará unos días” su actividad, se cogerá unos días de descanso porque así se lo exige su familia e irá a una consulta médica. Sin embargo, las mismas fuentes aclaran que todavía no tiene ninguna baja.
El todavía presidente de la Generalitat valenciana pretende coger una baja médica, según han informado esas mismas fuentes, lo que le permitiría eximirse de la obligación de comparecer en las comisiones de investigación sobre la dana. La primera cita era el próximo 17 de noviembre en el Congreso de los diputados. Así lo interpretan fuentes del PP valenciano, que añaden que la baja médica implica, además, que el president incurre en un supuesto de incapacidad como prevé la Ley del Gobierno valenciano, de forma que asumiría la presidencia en funciones la vicepresidenta primera, Susana Camarero, según sostienen las mismas fuentes. Mazón se había comprometido a comparecer en las comisiones de investigación de las Cortes Valencianas, del Senado y del Congreso de los Diputados.
Las mismas fuentes confirman que Mazón continuará como diputado autonómico. De este modo, seguirá como aforado. La jueza de instrucción de la dana le ha invitado a declarar voluntariamente varias veces. Solo puede imputarlo el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) al ser aforado.
