Sánchez, en la comisión del ‘caso Koldo’ del Senado: “Esto es un circo”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acude este jueves a la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado, que analiza la trama de presunta corrupción en torno al exministro de Transportes José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y que mantiene en la cárcel al ex número dos del PSOE Santos Cerdán. Durante las preguntas del Grupo Mixto, Sánchez ha calificado la sesión como “comisión de difamación”, algo que ha afeado el presidente de la comisión, el popular Eloy Suárez. Al finalizar el interrogatorio de la portavoz de Unión del Pueblo Navarro (UPN), Sánchez ha opinado que esta comisión “es un circo”.

El rifirrafe ha sido casi al final de la intervención. Cuando la portavoz de UPN, María del Mar Caballero, ha concluido su interrogatorio con un “váyase”, en referencia a que dimita y abandone La Moncloa. “No sabemos”, ha dicho, “hasta dónde puede estar implicado, pero usted es el responsable último” de la trama de corrupción del caso Koldo", ha afirmado la senadora de UPN.

Sánchez se ha tomado esta frase con cierta sorna y ha contestado: “Tengo que responder a unos cuantos grupos antes de salir de esta casa”. Al concluir, el presidente de la comisión, el popular Eloy Suárez, ha pedido a Sánchez que no critique la comisión, a la que antes había calificado de “comisión de difamación”. Suárez ha defendido que, a su juicio, es una “cosa muy seria”. Sánchez no se ha andado con historias: “No, yo creo que esto es un circo”.

Después ha tomado la palabra el portavoz de Vox en la comisión, Ángel Pelayo Gordillo: “¿Comisión de difamación?, ¿qué respeto tiene usted a esta casa?”, ha dicho. Gordillo ha mencionado los negocios del suegro de Pedro Sánchez, ha dicho que su mujer, Begoña Gómez, también está implicada en este causa (es falso). “Aquí nos surtimos de informes de la Guardia Civil y de informaciones periodísticas. Usted no responde”, ha continuado. “Todas estas fotografías con las lechugas y chistorras y ese lenguaje tabernario. ¿Cuánto dinero ha cobrado usted?”. Sánchez ha contestado que tiene un inmenso respeto al Senado y que esta institución debería centrarse en otras cuestiones y no en esta comisión de investigación.