La ultraderecha que llama “derechita” a Abascal sale del rincón y luce adeptos jóvenes

En medio de un frenesí de saludos nazis, Núcleo Nacional consigue armar un revuelo hace una semana en una protesta xenófoba mayoritariamente juvenil en Madrid. Antes han abierto una flamante sede y lanzado la convocatoria de la nueva temporada de asedio a Ferraz. Los acompañan en la manifestación sus camaradas de Democracia Nacional, que preparan una cumbre en Madrid de extremistas europeos, rusos incluidos. Dos fuerzas falangistas, que en mayo lograron reunir a una multitud de jóvenes y adolescentes también en la capital, se citan el Día de la Hispanidad en Vitoria a cantar el Cara al sol en una jornada que culmina con disturbios. Todas estas escenas desde mayo al pasado fin de semana muestran cómo la ultraderecha más allá de la ultraderecha, la que llama “derechita” a Vox, ha salido del rincón marginal y vive un momento de efervescencia y alta visibilidad antes de lo que en estos círculos llaman “noviembre nacional”, su mes grande, que este año incluye el 50º aniversario de la muerte de Franco.

Al observar su actividad, se ven cosas que no abundan en los actos de Vox, sobre todo brazos en alto. Pero, al acercar el oído, la música se parece. “Remigración”, proclaman Núcleo Nacional, Democracia Nacional o los falangistas, avanzadilla de toda una galaxia de grupúsculos. Es la misma palabra que usa Vox, un término tomado del ultranacionalismo alemán que apunta a la expulsión masiva no ya solo de inmigrantes, sino también de sus descendientes si no se han adaptado a la cultura nacional. La alerta por la supuesta sustitución poblacional también es parecida. Y todos calcan el énfasis en la amenaza islámica a la esencia cristiana española. Así que buena parte de lo que dice hoy la derecha neonazi, neofascista o falangista “lo hemos oído antes en el Congreso y la televisión”, señala la investigadora especializada en extrema derecha Anna López. “Lo que ayer era marginal hoy parece mucho más normal”, añade. Y el mérito es de Vox.

“Vox ha abierto la ventana de Overton”, analiza el politólogo Héctor Sánchez Margalef, usando un concepto teórico que designa todo aquello sobre lo que una sociedad ve aceptable debatir. “Cuando pasa esto, ganan fuerza opciones más radicales. Por ejemplo, Alvise Pérez no hubiera surgido sin Vox. Pero pueden salir otras más extremas aún", añade Sánchez Margalef, que detecta cómo una miríada de fuerzas “compiten por visibilidad cada vez más desinhibidamente” en un espacio en expansión. Como investigador sobre Europa del Barcelona Centre for International Affairs (Cidob), ha observado cómo Francia, Italia, Polonia, Países Bajos y Hungría han vivido un fenómeno similar: la consolidación de una gran fuerza ultra no supone que ocupe todo ese espacio, sino que lo ensancha hasta permitir cabida a múltiples grupos, que siguen corriendo la ventana a la derecha.

‘Influencers’ y embozados

“¡No se puede hablar de patria donde no hay una sociedad homogénea!”, gritaba el sábado pasado al megáfono Isabel Peralta, vestida con una chaqueta negra con la insignia de Núcleo Nacional (NN), asociación —no partido— neonazi defensor de una España blanca, sin mezcla racial. Conocida por sus consignas antisemitas, condenada por delito de odio contra los inmigrantes, la que fuera líder de Bastión Frontal era arropada por una aglomeración de entusiastas, convocados por Núcleo en el distrito madrileño de Vicálvaro contra un centro para personas sin hogar. Los aplausos se alternaban con las proclamas: “España cristiana, no musulmana”, “Moros no, España no es un zoo”. Esa era la tónica.

La propagandista neonazi Isabel Peralta, durante el juicio en su contra en la Audiencia de Madrid en abril por "apremiar a la violencia y hostilidad" contra los migrantes marroquíes y los musulmanes. Daniel Gonzalez (EFE)

Pero la compañía más relevante de Peralta no eran los en torno a dos centenares de manifestantes, la mayoría hombres jóvenes, no pocos embozados hasta los ojos, con depurada técnica en la ejecución del saludo nazi. La compañía que llevó su mensaje más lejos era la del influencer David Santos, que difunde la protesta en un canal de YouTube con 138.000 suscriptores. Dentro de la infinidad de agitadores digitales, no es un cualquiera. Tiene otro canal de YouTube con 186.000. En Instagram se acerca a los 150.000 seguidores. En X supera los 120.000.

Las redes y los agitadores ultras permiten a grupos como Núcleo llegar a más gente y con menos filtros que sus predecesores, observa Anna López, autora de La extrema derecha en Europa (Tirant, 2025). No obstante, recalca, la principal razón de su “creciente visibilidad” no es la tecnológica. ¿Cuál es? Es Vox, que “ha legitimado y dado centralidad incluso a la extrema derecha más radical”, dinamizando un espacio compuesto por “nuevas marcas”, como Núcleo, nacida en 2024, junto con “opciones tradicionalistas” que ven su oportunidad en la derechización juvenil detectada por las encuestas. Es el caso, añade, de Democracia Nacional, que se ha pegado a Núcleo para beneficiarse de su tirón, o de España 2000, que busca foco en Valencia llevando más lejos que nadie el rechazo a la acogida de menores inmigrantes, un tema que Vox ha puesto en el candelero.

Noviembre cargado

Núcleo, una amalgama de nacionalsocialistas, fascistas, franquistas y hasta carlistas, no solo ha logrado atención en Vicálvaro. El grupo convocó para junio un acto para “pelear por la patria” frente a un centro de menores inmigrantes en Madrid, finalmente suspendido por la Delegación del Gobierno. En agosto inauguró sede en la capital, retrato de Hitler y gimnasio incluidos, y en noviembre quiere celebrar una velada de peleas en Algete, parte de su estrategia de exaltación de la fuerza para atraer chavales. No obstante, el gran evento del mes será el día 8, cuando ha fijado el arranque del “Noviembre Nacional”.

Entonces coincidirán con Democracia Nacional (DN), partido nacido en 1995 que también estuvo en Vicálvaro, donde su líder, Pedro Chaparro, reivindicó el “derecho de sangre” frente al extranjero. Formación conocida por convertir en mártir a Josué Estébanez, el militar que mató de una puñada al adolescente antifascista Carlos Palomino en 2007, DN está ahora preparando una cumbre el 23 de noviembre en Madrid de la Alianza por la Paz y la Libertad (APF, en inglés), una red europea de partidos de su órbita. ¿Y cómo definir esta órbita? Da una idea la respuesta de Chaparro al preguntarle por la etiqueta de “neonazi”. “Llevo muchos años en esto, he sufrido prisión por mis ideas [estuvo en la cárcel por el asalto al centro Blanquerna, en 2013]. Soy nacionalista español, defiendo la identidad de mi pueblo y de mi raza. Si nos quieren llamar neonazis o fascistas, tampoco nos vamos a ofender“, afirma por teléfono.

Según el programa con el que trabaja DN, asistirán a la cumbre Forza Nuova (Italia), Les Nationalistes (Francia), K21 (Grecia), Die Heimat (continuador del neonazi NPD alemán) y partidos de Serbia y Rumania. De España, DN y La Falange. Chaparro da por confirmadas a dos viejas glorias: Roberto Fiore, fundador de la neofascista Forza Nuova, italiano; y Nick Griffin, exlíder del racista Partido Nacional Británico. En declaraciones por escrito, Fiore afirma que la APF, de la que es presidente, ve a España como posible “lugar de la fundación de un movimiento revolucionario” que abarque Europa incluyendo Rusia. Chaparro asegura que a Madrid acudirán representantes del “nacionalismo cristiano” ruso, fruto de un reciente viaje de su partido a San Petersburgo en el que se amigaron con grupos ultranacionalistas como Águila Bicéfala y los Academistas.

La relación con Vox

¿En qué se diferencian estos partidos de Vox y sus aliados? Responde Chaparro que Vox es “sionista y neoliberal” y ellos no. A la pregunta de si Santiago Abascal les ha abierto espacio, le da la vuelta: “Si Democracia Nacional no hubiera existido, Vox no hubiera podido irrumpir”. Y añade que su partido crecerá “cuando la situación vaya a peor y el pueblo español reaccione”.

Concentración de Democracia Nacional en Barcelona en octubre de 2022. Europa Press News

Las relaciones con Vox son complejas. Por un lado, hay una cercanía ideológica. No en vano, en las filas de Abascal hay figuras provenientes tanto del falangismo y Democracia Nacional como de otros partidos de esa esfera como Movimiento Social Republicano. Por otro lado, hay pique. Tanto Núcleo como DN se han referido a Vox como “derechita”. Y los dos se han ofrecido esta semana a incorporar a un asesor de Vox en Aragón despedido tras conocerse unos mensajes racistas, es decir, más racistas de lo que se suele tolerar en Vox.

En el bloque falangista destacan dos partidos históricos, La Falange, liderada por Manuel Andrino, y Falange Española de las JONS, por Norberto Pico, que desde hace un año actúan en coordinación. Los dos impulsaron la manifestación de mayo en Madrid, con centenares de jóvenes tras un cartel de “Remigración”, y la concentración en Vitoria del 12 de octubre que acabó con 19 detenidos que se opusieron en la calle al acto falangista. “Hay una movilización mayor alrededor de nuestras actividades, y significativamente de gente joven”, afirma Pico por teléfono.

Destrozos tras los disturbios registrados cuando varias personas trataron de impedir la celebración de un acto falangista en Vitoria, el 12 de octubre. ADRIAN RUIZ HIERRO (EFE)

Igual que Núcleo se beneficia de influencers ávidos de clics, Falange vio cómo la cuenta de X Herqles, con más de 170.000 seguidores, difundía la protesta de mayo, y cómo Periodista Digital, con cerca de un millón en YouTube, dedicaba media hora a que dos falangistas se explayaran sobre su gesta vitoriana. Otra vez, el empujón de las redes. Sobre Vox, el falangista Pico es ambivalente. Aunque enfatiza sus diferencias, le reconoce a Vox una aportación: su “altavoz” —afirma— permite que se hable de temas como “inmigración y derecho a la vida”.

La “estética nazi”

El periodista Miquel Ramos, autor de Antifascistas (Capitán Swing, 2022), ve a NN, DN y los falangistas en similar momento de “excitación”, que a su juicio responde a dos razones. Una, el “revulsivo” de Núcleo Nacional, que ha dotado al espacio juvenil que ocupaban Hogar Social o Bastión Frontal de espectacularidad estética, con vídeos de esmerada factura en los que se ve a sus militantes con banderas y antorchas y que corren como la pólvora por las redes hasta llegar a la televisión. La segunda es la “legitimidad” que les dan tanto Vox como el PP cuando “abraza” las ideas de Abascal. “Por eso están tan envalentonados”, afirma Ramos, que, no obstante, les rebaja la euforia. Su activismo —analiza— le hace trabajo callejero al grueso de las ideas de Vox, que se llevará los votos.

Profesor en la Universidad Ramón Llull, el historiador Xavier Casals, especializado en extrema derecha, también sospecha que Vox acaparará el rédito electoral. “Más allá de la fortaleza visual, ¿qué fuerza real tienen estos grupos? ¿Qué alcance, fuera de Madrid?”, pregunta. De momento, las urnas justifican su escepticismo. En las últimas generales, el partido emparentado con esta familia con mejor resultado fue Frente Obrero, con 46.000 votos, cero escaños. Además, es un producto sui generis. Liderado por Roberto Vaquero, tertuliano del televisivo Iker Jiménez, el Frente combina una estética con ribetes izquierdistas con los dogmas identitarios ultraderechistas.

Protesta contra el PSOE ante su sede en la calle Ferraz de Madrid en noviembre de 2023. Gustavo Valiente (Europa Press)

Aunque Sánchez Margalef (Cidob) también ve complicado que grupos en la órbita neonazi o neofascista recojan frutos electorales, desde su experiencia en el análisis europeo recuerda que tanto Amanecer Dorado en Grecia —“es verdad que en una enorme crisis”—, como Jobbik en Hungría, partiendo de posiciones igualmente extremistas, lograron gran relevancia. Además, añade, la “estética nazi” está saliendo del armario, como indica la manifestación xenófoba de septiembre en Londres convocada por el agitador Tommy Robinson. Anna López también pone a Robinson como ejemplo de líder que acumula capital político saliendo de los márgenes. Y añade que en Francia e Italia, el “ascenso de la extrema derecha ha activado células neofascistas” que no son fuertes en las urnas, pero condicionan el “juego político”.

Noviembre promete intensidad. Si siguen el guion de años pasados, los grupos citados y muchos más se encontrarán junto a la sede del PSOE en Ferraz. Está por ver hasta dónde llega la participación de Vox o sus satélites, como Revuelta. Abascal suele evitar la proximidad de brazos en alto, banderas con águila y cánticos del Cara al sol. Pero, justo gracias a Vox, quienes hacen uso de todo ello gozan de una prominencia que ni soñaban.