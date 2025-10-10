Un joven aparece muerto en aguas de Ceuta

Ya son 36 los cadáveres que la Guardia Civil ha recuperado del mar en la ciudad autónoma en este año

La Guardia Civil ha recuperado este viernes el cuerpo sin vida de un joven de nacionalidad argelina que flotaba en aguas de Ceuta. Con este hallazgo, el primero de octubre, son ya 36 los cadáveres de migrantes que han aparecido en aguas de la ciudad autónoma en lo que va de 2025.

La benemérita recibió un aviso de posible avistamiento de un fallecido flotando en el agua alrededor de las 9 de la mañana. Agentes del Servicio Marítimo y del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) se desplazaron hasta la zona, donde confirmaron las sospechas. El cadáver se hallaba a unos 200 metros de la playa de la Ribera, según informa Europa Press a partir de fuentes de la Comandancia de la Guardia Civil de Ceuta.

El cuerpo corresponde a un varón de 23 años nacido en Argelia, según se detalla en la documentación personal que llevaba consigo. El joven portaba traje de neopreno, una indumentaria que suele ser usada por las personas que tratan de cruzar a nado de manera irregular desde Marruecos hasta Ceuta, los conocidos como “nadadores”.

Las primeras hipótesis barajadas por el instituto armado apuntan a que llevaba unas semanas fallecido debido al estado de descomposición en el que se encuentra el cuerpo. El cadáver será trasladado al Instituto de Medicina Legal para someterlo a la autopsia que determine la causa y momento de la muerte.

Este joven se suma a la lista de fallecidos en las mismas circunstancias desde enero de 2025, que ya asciende a 36, todos ellos jóvenes magrebíes. Es el primer cadáver hallado en octubre tras un mes de septiembre que concluyó con 11 cuerpos, el dato más elevado del año. La cifra del año actual contrasta con la de 2024, cuando la Guardia Civil recuperó 21 fallecidos en total.