¿Qué es y para qué sirve una alfombra de diatomita en el baño? Fichamos la más vendida de Amazon en 18 colores.

Se adapta a cualquier decoración del aseo, se seca al instante, reduce los malos olores, mantiene la humedad lejos de nuestros pies e impide caídas y resbalones

Existen diferentes accesorios que no pueden faltar en nuestro baño: toallas, una estantería práctica o una alfombra son algunos de los más importantes. Este último textil, no solo evita que los pies toquen el suelo, sino que también ayuda a evitar resbalones u otro tipo de accidentes cada vez que salimos de la ducha.

Sabemos que hay muchas variedades de alfombras, que se pueden comprar de diferentes marcas, colores y tamaños, pero si quieres una de calidad, entonces la diatomita es el material del que no volverás a prescindir jamás. Se trata de una especie de piedra, con altas propiedades de absorción, que suele ser mucho más higiénica que las opciones tradicionales.

A continuación te contamos todos los detalles y, ahora, te recomendamos dos de las alfombrillas más vendidas en Amazon: una más premium, a la venta en 18 colores y patrones con los que quedar bien en cualquier baño, y otra opción más barata.

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Vista de la alfombra de diatomita de la marca Pure 4Home. © Amazon

Alfombra de diatomita prémium y de secado rápido

Tiene unas dimensiones de 60 x 39 cm y promete capturar la humedad y secarse al instante, eliminando por completo esos desagradables charcos en el suelo que se mantienen durante largo rato, sobre todo, en épocas otoñales e invernales o cuando no haya cerca un calefactor eléctrico portátil. Su diseño cuidado se convierte en una apuesta ganadora para complementar la decoración del baño o aseo en cuestión.

Di adiós a los resbalones con esta alfombra de diatomita

Además de sus excelentes propiedades de absorción —deja los pies secos en segundos—, que se asemejan a las de una esponja, es una alfombrilla muy segura de utilizar. Su diseño incorpora una parte inferior antideslizante que, por un lado, evitará que el suelo pueda sufrir daños y, por el otro, que su superficie se deslice, minimizando la posibilidad de una caída. Algo muy a tener en cuenta si hay niños pequeños, ancianos o personas con movilidad reducida conviviendo con nosotros.

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Esta alfombra para el baño es muy absorbente y de secado rápido. © Amazon

Su versatilidad marca la diferencia

Se puede colocar en diferentes zonas y espacios como hoteles, spas y, por supuesto, en el baño de cualquier hogar. Ello se debe a que su diseño minimalista permite adecuarla a cualquier ambiente, siendo muy combinable con otros accesorios de la misma área.

También será una alfombra idónea para:

Colocar debajo del escurreplatos

Poner debajo de las macetas.

Ubicar debajo del cuenco de la comida de las mascotas.

Poner en la entrada del hogar.

Situar junto al suelo de electrodomésticos como el lavavajillas.

Colocar en la zona del lavadero o debajo del tendedero interior.

Depositarla en el área donde colocamos las botellas de agua al ejercitarnos.

Su poder de absorción se mantiene intacto

Para ello, el pack de compra de esta alfombra incluye una lija especial con la que renovar las propiedades de absorción del material. Esta lija, que se deberá usar ocasionalmente, ayudará a que los poros de la piedra se abran y el agua penetre mejor.

¿Necesitas más razones para comprar una alfombra de diatomita?

Este superventas para el hogar no solo facilitará que el suelo del baño se mantenga siempre seco e higiénico, sino que reúne una gran cantidad de ventajas de uso, como las que citamos a continuación:

Ayuda a reducir los malos olores.

Previene la aparición de moho y bacterias.

Se encuentra libre de químicos.

Permite la evaporación del agua con mayor rapidez.

Es resistente y bastante duradera: necesita de poco mantenimiento.

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También tienes una versión de bajo coste

Posee el mismo tamaño que la alternativa premium: 60 x 39 cm. Su superficies es una de las diferencias más grandes, puesto que es totalmente lisa, así que a nivel de diseño puede parecer mucho más simple. Por otro lado, también es antideslizante, pero no incluye una lija con la que renovar su poder de absorción.

Vista de la alfombra de diatomita de la marca 5 Five. © Amazon

Preguntas frecuentes sobre la alfombra de diatomita

¿Qué es un material como la diatomita?

Se trata de un tipo de roca sedimentaria y porosa que está compuesta por algas acuáticas unicelulares. Esta roca silícea posee propiedades elevadas para retener la humedad.

¿Cómo funciona una alfombra de diatomita?

Una vez el agua toca la superficie de la alfombra, su gran cantidad de microporos se encargan de absorberla y evaporarla con rapidez.

¿Esta alfombra está fabricada totalmente con diatomita?

Sí. El fabricante afirma que está hecha 100% de diatomita, siendo un material natural y sostenible.

¿Cómo hay que limpiar una alfombra de diatomita?

Puedes usar una lija para abrir sus poros y despejar las capas superficiales. Tras esto, se procede a lavar con agua. Sin embargo, lo más idóneo sería retirar la suciedad con un cepillo.

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*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 4 de mayo de 2026.

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