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ESTILO DE VIDA

4 alpargatas para hombre tan cómodas y estilosas que serán tu calzado favorito esta primavera

El cambio de temperaturas las convierte en el básico del entretiempo: ligeras, transpirables y fáciles de combinar

Desde Tommy Hilfiger hasta Jack & Jones: alpargatas para hombre muy versátiles. GETTY IMAGES
Claudia Farnos Llera
Claudia Farnos Llera
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Los botines para hombre protegen frente al frío en los meses más exigentes y las zapatillas Adidas funcionan como un comodín durante todo el año. Sin embargo, cuando la primavera asoma en el calendario, hay un tipo de calzado que te acompañará todos los días para vestir bien y que encaja a la perfección con el clima: las alpargatas.

Se trata de un clásico que no entiende de edades ni de ocasiones. Funcionan igual de bien en la oficina, en una comida informal o en una cena. Su diseño sencillo aporta versatilidad y las convierte en un básico del entretiempo (y del verano). Además, su formato slip-on facilita el ajuste. Por esta razón, hemos seleccionado cuatro modelos para hombre que combinan comodidad y estilo.

Alpargatas Tommy Hilfiger

Este modelo transmite la elegancia y calidad que caracteriza a la marca. Se caracteriza por un diseño de lona de algodón, con mediasuela de yute y suela de goma termoplástica. En el talón incorpora un panel de otro color en contraste que añade un toque diferencial. Su diseño se completa con el icónico logotipo de la bandera bordado en un lateral.

Se pueden encontrar en dos colores neutros muy fáciles de combinar: beige y negro. En cuanto a las tallas disponibles, el rango abarca desde la 40 hasta la 46.

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Alpargatas Quicksilver

La comodidad es su punto fuerte gracias a la plantilla de espuma con memoria, que amortigua cada pisada. A este confort se añade su tejido textil que favorece la transpiración y mantiene el pie fresco incluso en los días más cálidos, con un ajuste elástico en la lengüeta que asegura una sujeción firme.

Además, está disponible en cuatro diseños diferentes para todos lo estilos: desde un azul tipo denim o un negro para el día a día, hasta un verde con detalles o un estampado de rayas para quienes buscan un toque más clásico. Las tallas van desde la 39 hasta la 47.

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Alpargatas Toms

Diseñada con materiales ecológicos, combina una parte superior de lona con detalles elásticos que mejoran la comodidad, junto a una suela de goma EVA que asegura durabilidad. Para los que buscan variedad, estas alpargatas se pueden adquirir en cinco colores para todos los estilos: azul marino, negro, blanco, gris y rojo. ¿Y las tallas? Desde el número 37 hasta el 47,5.

La marca tiene como filosofía la sencillez y la comodidad, valores que han convertido sus alpargatas en un referente. Así, este modelo acumula más de 4.000 valoraciones, donde el 74% de quienes lo han probado le dan cinco estrellas sobre cinco.

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Alpargatas Jack & Jones

Este par de alpargatas ofrece un estilo clásico con detalles característicos de la marca. Incorpora un forro de lona resistente, elementos de yute y una suela de goma que aporta durabilidad.

Se presenta en tres colores muy versátiles: antracita, azul marino y taupe. Las tallas varían según el modelo, aunque el rango habitual va desde la 40 hasta la 46.

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Preguntas frecuentes sobre alpargatas para hombre

¿Cuándo llevar alpargatas?

Al tratarse de un calzado fresco, se llevan especialmente en los meses de primavera y verano.

¿Cómo combinarlas?

Con prácticamente todo. Encajan con vaqueros, pantalones chinos, bermudas e incluso con bañador. Para la parte superior, una camiseta de manga corta es el uniforme perfecto de esta temporada. Si baja la temperatura, añade una sobrecamisa para completar el estilismo.

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